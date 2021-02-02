Так God of Wor будет выглядеть на PS5 / фото twitter.com/SonySantaMonica
Студия Santa Monica бесплатно обновит экшен God of War (2018) для PlayStation 5. Игра получит ряд графических улучшений. Соответствующий патч выйдет сегодня, 2 февраля.
Об этом разработчики сообщили в Твиттере.
В студии отметили, что игра получит следующие режимы графики:
- Режим улучшенной производительности в разрешении 4K с "шахматным" рендерингом и частотой кадров 60 FPS;
- Режим оригинальной производительности (как на PS4 Pro) – "шахматное" 4К и 30 FPS.
Напомним, что "шахматным" рендерингом называют технологию, с помощью которой мoжнo гeнeрировaть изобрaжение бoлee выcoкoгo рaзрeшeния нa oснoве изoбражений меньшегo pазpeшeния и некоторыx дoпoлнительныx дaнных.
Подробней про God of War
- God of War – это продолжение серии экшн-игр о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Игра вышла в 2018 году и стала своеобразным перезапуском франшизы, поменяв сеттинг с греческого на скандинавский. При этом сменился и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.
- Благодаря качественной постановке, интересным режиссерским решениям, зрелищным боям и увлекательному сюжету God of War (2018) была признана "Игрой года".