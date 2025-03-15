Сценарист Сет Роген рассказал о забавном инциденте, который произошёл во время съёмок "Суперперцев". Sony запретила Джоне Хиллу прикасаться к Playstation в одном из эпизодов фильма.
Роген вспоминает, что его персонаж, Сет, был настолько раздражающим для студии, что они решили запретить Хиллу взаимодействовать с продукцией компании на экране:
"Они говорили: 'Мы не можем допустить, чтобы он взаимодействовал с нашей продукцией, потому что это слишком мерзкий персонаж'".
В фильме была сцена, где главные герои играли на Playstation 2 в The Getaway: Black Monday. Роген отреагировал на это с иронией, отметив, что персонаж был основан на нём, так что для него это было немного оскорбительно, но в итоге требования студии были выполнены.
Несмотря на ограничение, Роген по-прежнему остаётся большим поклонником видеоигр и не раз участвовал в проектах, связанных с этим увлечением. Недавно он озвучивал Донки Конга в экранизации Super Mario Bros.
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