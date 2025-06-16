Всего было 3 сценария, но в компании их посчитали слишком мрачными.

До того, как история о Люсии и Джейсоне стала каноном, у GTA 6 было как минимум три другие версии. Все их придумал Дэн Хаузер, сооснователь Rockstar, автор сюжетов GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

По информации инсайдера Fravilys, который ранее работал в Rockstar, каждая из концепций разрабатывалась в течение нескольких лет, но ни одна не дожила до продакшена, все были отклонены Take-Two из-за излишней мрачности.

В первой версии, которая разрабатывалась с 2014 по 2016 год история рассказывала о пожилом копе, его сыне наркомане и колумбийском наркоторговце. Честный офицер из Вайс-Сити ради спасения сына начал сотрудничать с преступниками.

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Получился мрачный криминальный нуар с тяжёлой моралью. Сценарий признали слишком депрессивным, и от него отказались.

Во второй концепции, которую дорабатывали до 2018 года, главной героиней была женщина-полицейская, решившая мстить за убитого отца, внедрившись в мафию. Помогал ей неуравновешенный наркокурьер с типажом Тревора из GTA 5. Но и этот дуэт не устроил Take-Two, разработку свернули спустя полтора года.

Третья попытка была короткой. Всё строилось вокруг бывшего солдата, афроамериканца, только что вышедшего из тюрьмы и втянутого в преступный мир. От неё отказались уже весной 2019 года.

После трёх неудачных заходов, осенью 2019 года был принят нынешний вариант. Он объединил отдельные идеи из прошлых версий и сделал ставку на дуэт. Бывший военный Джейсон, частично основанный на отменённом солдате, но уже с другим бэкграундом и этничностью, и Люсия - латиноамериканка с криминальным прошлым, недавно освободившаяся из тюрьмы.

Вскоре после этого Дэн Хаузер взял творческий отпуск, а в феврале 2020 года стало известно, что он уходит из Rockstar окончательно, для команды это стало сюрпризом. Позже он основал Absurd Ventures, студию, где намерен заниматься интерактивными сюжетами без внешнего давления.

Разработка GTA 6 стартовала всерьёз только в 2020 году, но почти сразу начались новые проблемы. Пандемия и переход на удалёнку серьёзно замедлили темп: нарушилась координация, увеличились задержки в принятии решений, возникли сложности с безопасностью.

В сентябре 2022 года проект подвергся крупнейшей утечке в истории индустрии: 17-летний британец Арьон Куртай, связанный с хакерской группой Lapsus$, выложил 90 видео ранней сборки игры, взломав внутренние каналы связи Rockstar через Slack. Это повлекло за собой дорогостоящие расследования, пересмотр внутренних протоколов и временный паралич части процессов.

Но сейчас всё в порядке. Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК доберётся не сразу.

Ранее мы рассказывали, что утечка о GTA 6 подтверждает более 700 зданий, пять сюжетных глав и многое другое.

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