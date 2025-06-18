Это произошло в городке Беннет, штат Колорадо.

Почти 3 тысячи Nintendo Switch 2 были украдены в США прямо из грузовика. Об этом сообщает полиция округа Арапаго, штат Колорадо, инцидент произошёл утром 8 июня на остановке Love’s Truck Stop в городе Беннет, когда водитель вышел из машины.

По данным полиции, из фуры исчезло 2810 консолей. Водитель утверждает, что не знал, какой груз вёз, и только по возвращении заметил, что задняя дверь грузовика была взломана.

Если считать по стандартной цене в 500 долларов за консоль, общая сумма ущерба составляет около 1.4 миллионов долларов, правда, реальная прибыль для похитителей, скорее всего, будет меньше.

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Эксперт по компьютерной безопасности Стив Бити из университета MSU Denver уверен, что товар пойдёт в обход официальных площадок, минуя сервися вроде eBay:

"Учитывая, что это украденное оборудование, его, скорее всего, быстро переправят в даркнет или выведут из страны".

Важно отметить: каждая консоль имеет уникальный серийный номер, как и её комплектующие. Nintendo также может удалённо заблокировать любую консоль, нарушающую правила использования. Вероятнее всего, это будет касаться и устройств, официально признанных украденными.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo начала банить владельцев Switch 2 за пиратство. Правда, они не пиратили.

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