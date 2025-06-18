Чтобы капуста была крупной и здоровой, приготовьте удобрение из дрожжей и воды.

В начале лета начинается активный рост капусты, когда культура потребляет больше всего питательных веществ. От правильных удобрений зависит, вырастут ли кочаны большими и сочными, или хилыми. Среди дачников популярны органические средства, которые можно приготовить самостоятельно.

Мы разобрались, можно ли подкармливать капусту дрожжами, и что такая подкормка дает овощу. Этот копеечный продукт показывает эффективность, которая удивит даже опытных фермеров.

Как подкормить капусту дрожжами

Дрожжевой раствор можно использовать для всех видов капусты, но не ранее, чем через 2 недели после пересадки. Подойдут как сухие, так и живые дрожжи. Чем они так полезны для овоща? Такая подкормка стимулирует увеличение аминокислот и бактерий в почве, из-за чего земля становится более плодородной.

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Подкормить капусту дрожжами можно несколькими способами. Самый простой рецепт - растворить пакет сухих дрожжей в 10 л воды. Живой брикет готовят таким образом - смешивают 150 г продукта со 100 г сахара и разводят 10 л воды. Затем нужно оставить для брожения на 1-2 дня в теплом месте.

Также можно добавить в раствор золу или борную кислоту. Соединяем 10 г дрожжей, 10 л теплой воды и 150 г пепла либо 20 г кислоты.

Вне зависимости от рецепта раствор выливают по одному литру на куст, а затем дополнительно поливают грядки обычной водой.

Зная, можно ли капусту подкармливать дрожжами не забывайте о регулярности. Для высокой эффективности процедуру рекомендуется повторить ещё 3-4 раза с минимальным промежутком в 3 недели. Виды подкормок допустимо менять. Например, если внесли удобрение с золой, то в следующий можно сделать сахарный раствор.

Ранее мы рассказывали, как сделать полезный настой из крапивы для капусты. Этот раствор такой же питательный, как дрожжевой, поэтому их можно чередовать.

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