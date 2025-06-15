Угощение из сезонного овоща можно сделать еще вкуснее.

Кабачки, даже подвергнутые термической обработке, все равно полезны для организма. Они укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи, налаживают работу сердечно-сосудистой системы. Так что, любые блюда из сезонного овоща - кладезь необходимых витаминов, и вкуснейшие оладьи из кабачков - не исключение.

Классические оладьи из кабачков - рецепт

Нет ничего проще, чем взять овощ, добавить к нему три продукта, которые есть у каждой хозяйки в шкафчике, и сделать вкусный завтрак, ужин или обед.

Ингредиенты:

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один кабачок среднего размера;

одно яйцо;

две столовых ложки муки;

соль, масло.

Кабачок сразу нужно вымыть и избавить от шкурки. Затем натереть на крупной терке, выложить в миску. Вбить яйцо, посолить, перемешать. Всыпать муку, перемешать снова так, чтобы тесто получилось без комочков. Налить на сковороду масло, столовой ложкой зачерпнуть кабачковую массу и выложить несколько порций на раскаленную поверхность. Жарить оладьи из кабачков на сковороде с двух сторон по 5 минут до готовности.

Оладьи из кабачков на кефире со сметаной

Второй вариант рецепта ничем не сложнее первого, просто угощение на кефире получается более нежным и пышным. Если вам нравится именно такая текстура, "чтобы таяло во рту", попробуйте готовить так.

Ингредиенты:

два молодых кабачка;

чуть меньше стакана кефира;

одно яйцо;

полтора стакана муки;

одна чайная ложка разрыхлителя;

соль, перец, масло, сметана.

Принцип приготовления оладий по такой технологии похож на предыдущий метод - вам нужно помыть кабачок, почистить его и натереть на терке. Выложить измельченный овощ в миску, туда же влить кефир, вбить яйцо, посолить, поперчить, всыпать муку и перемешать. Сковороду смазать маслом, хорошенько разогреть и, порционно выкладывая тесто ложкой на сковороду, жарить оладьи до готовности.

Если не знаете, как сделать вкусные оладьи из кабачков еще лучше, можете сначала их пропечь под крышкой, а потом, убрав ее, обжарить на сильном огне несколько минут. Так у вас получится хрустящая корочка. Подавать лакомство нужно со сметаной.

Оладьи из кабачков с сыром и чесноком

Если у вас в холодильнике, кроме главного овоща, найдутся сыр и чеснок, вы сможете приготовить лакомство, от которого не откажутся даже скептически настроенные к кабачкам люди.

Ингредиенты:

два кабачка среднего размера;

кусочек твердого сыра;

несколько зубчиков чеснока;

одно яйцо;

три столовых ложки муки;

соль, перец, масло.

Как и в предыдущих рецептах, кабачок нужно помыть, почистить, натереть на терке. Затем выложить в миску, вбить яйцо, посолить и поперчить. Далее нужно действовать не по рецепту, а по вашему желанию - если будете готовить оладьи детям, то добавьте тертый сыр, но откажитесь от чеснока. Для взрослого человека можно использовать оба ингредиента. Также их количество не запрещено менять - смотрите, насколько "сырными" или "чесночными" должны быть оладьи.

Когда разберетесь с ингредиентами, добавляйте муку и перемешивайте тесто. Затем его нужно будет выложить порционно на разогретую и смазанную маслом сковороду и обжарить оладьи до готовности с двух сторон.

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