Borderlands 4 ещё не вышла, а уже начинает пугать не только ценником, но и системными требованиями.
На странице игры в Steam появились характеристики, и даже минималки выглядят внушительно. 8-ядерный процессор, RTX 2070 или аналог от AMD, 16 ГБ оперативки и обязательный SSD.
Пока не совсем ясно, насколько жёстко всё это на деле. Вряд ли Borderlands 4 вообще не запустится на процессоре попроще или карте без рейтрейсинга, скорее, Gearbox просто перестраховались.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X
- Оперативка: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT
- Видеопамять: 8 ГБ
- Хранилище: 100 ГБ SSD
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X
- Оперативка: 32 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT
- Видеопамять: 12 ГБ
- Хранилище: 100 ГБ SSD
Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.
Ранее мы рассказывали, что появилось много геймплея и подробностей Borderlands 4. Авторы представили новый трейлер, а также более 18 минут игрового процесса.