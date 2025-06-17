В минимальных требованиях у четвёртой части RTX 2070 и Intel Core i7 9700

Borderlands 4 ещё не вышла, а уже начинает пугать не только ценником, но и системными требованиями.

На странице игры в Steam появились характеристики, и даже минималки выглядят внушительно. 8-ядерный процессор, RTX 2070 или аналог от AMD, 16 ГБ оперативки и обязательный SSD.

Пока не совсем ясно, насколько жёстко всё это на деле. Вряд ли Borderlands 4 вообще не запустится на процессоре попроще или карте без рейтрейсинга, скорее, Gearbox просто перестраховались.

Видео дня

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

Оперативка: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT

Видеопамять: 8 ГБ

Хранилище: 100 ГБ SSD

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

Оперативка: 32 ГБ

Видеокарта: NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 XT

Видеопамять: 12 ГБ

Хранилище: 100 ГБ SSD

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что появилось много геймплея и подробностей Borderlands 4. Авторы представили новый трейлер, а также более 18 минут игрового процесса.

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