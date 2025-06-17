В волшебную ночь Ивана Купала, по народным верованиям, можно узнать свое будущее.

В середине лета у украинцев наступает Ивана Купала - древний праздник, который приурочен на день летнего солнцестояния. Обычаи торжества хорошо известны украинцам - это сбор лекарственных трав, купания в водоемах и прыжки через костер. Все эти действия имеют глубокий ритуальный смысл.

О том, как правильно отметить праздник и можно ли купаться на Ивана Купала, эксклюзивно для УНИАН рассказала харьковская ведьма Станислава Дашковская. А также объяснила, почему купальская ночь считается волшебной и как можно узнать свое будущее.

Когда Ивана Купала по старому и новому стилю

Как объяснила ведьма, праздник Купала в первую очередь является языческим, и он всегда был подвязан под летнее солнцестояние. В этом году оно будет 21 июня. В период солнцестояния Солнце находится максимально близко к Земле и отдает нам максимальное количество своего тепла и энергии. В языческие времена в течение празднования Купалы Солнце благодарили за то, что оно греет Землю и дает энергию для прорастания зерна.

Позже языческий праздник наложился на христианское Рождество Иоанна Крестителя и получил современное название. Ивана Купала по старому календарю(юлианскому) отмечали 6-7 июля. По словам ведьмы, за предыдущие сотни лет наши предки "намолили" эти дни, поэтому они имеют мощную энергетику.

Можно использовать для празднования обе даты - и 21 июня, и 7 июля, но стоит понимать в непосредственно в 2025 году более мощным днем буде 21 число, поскольку праздник посвящен именно мощи Солнца.

После перехода Украины на новоюлианский календарь торжество отмечается в ночь с 23 на 24 июня. Но Солнце не подчиняется календарям, оно просто есть, поэтому лучше ориентироваться не на дату в календаре, а на мощность светила.

Что нужно делать на Ивана Купала - традиции праздника

Ведьма подчеркивает - на праздник не просто можно, а нужно купаться. В купальскую ночь проводят ритуал из двух фаз - первая связана с очищением огнем, а вторая - с омовением водой (также можно пить заговоренную воду).

Ведьма объясняет, что двухфазные обряды работают по такому принципу: огонь убирает лишнее, происходит отжиг негатива. А благодаря воде на место того, что нам мешало и ушло, заливается новая, чистая энергия. Заполняются пустоты, которые появились после избавления от негатива.

Таким образом, Ивана Купала в Украине издавна сопровождалось купаниями. Люди купались, заряжаясь силой воды.

Что нельзя делать на Ивана Купала

Ведьма не рекомендует ссориться и посещать могилы близких: "Мощь духов и энергетических сущностей на Ивана Купала очень большая, и, если пойти на кладбище, есть серьезная угроза того, что вы "подцепите" неупокоенную душу. А все ссоры на Ивана Купала порождают маленькие энергетические "комочки", которые обретают дополнительную мощь. Существует вероятность, что незначительные ссоры перейдут в затяжные конфликты, - аж до периода сбора урожая".

Также нельзя мусорить. Как объясняет Станислава Дашковская, если вы поедете на шашлык и оставите после себя кучу мусора, то разгневаете духов природы.

Какие есть ритуалы и гадания на день Ивана Купала

Стоит отметить, что во времена язычества наши предки из лекарств имели исключительно травы. На праздник их собирали. Считалось, что благодаря мощности Солнца вся зелень имеет огромную силу. Поэтому именно в ночь Ивана Купала наши предки искали цветок папоротника. Это растение непосредственно связано с удачей и успехом. Женщины у реки с разрешения ивы срывали ее веточку и засушивали на удачное замужество.

Незамужние девушки плели венки из земных цветков и трав, и использовали их и в качестве ключевого элемента для гадания на замужество, и как подарок русалкам, которые не могут выбраться на берег и собрать растения сами. Подарок делали не для того, чтобы задобрить русалок, а откупиться от них. Считалось дурной приметой, если на утро 7 июля духи вернули венок. Такой знак трактовали старшие женщины - говорили, что его обладательнице еще рано замуж, или что рядом не ее судьба. Если украшение не вернулось, то считалось, что в личной жизни все будет хорошо.

Вся суть праздника Ивана Купала в язычестве сводилась к благодарности разным стихиям за то, что начинал подниматься урожай. Празднование у язычников имело свой определенный "протокол": иву наряжали лентами, которые красиво трепещутся на ветру. Таким образом выражалась благодарность стихии воздуха.

Ива всегда воспринималась как женское растение, и украшение этого дерева, растущего из земли, является проявление благодарности еще одной стихии - земле. Разжигался костер - таким образом выражалась благодарность огненной стихии. Потом люди прыгали через огонь для очищения. После этого омывались в реке, и незамужние девушки отпускали русалкам венки и таки образом выражали благодарность всей водной стихии.

У наших предков была традиция купаться именно нагишом - это делалось для того, чтобы все тело было омыто водой, и чтобы души благословили и наделили его энергией, дали здоровья.

После наступления христианских времен люди начали купаться в белой одежде, поскольку праздник начал ассоциироваться со святым Иоанном Крестителем и крещением. Обряд проходил именно в белой одежде, поскольку она символизирует чистоту.

Что означает сон в ночь на Ивана Купала

Гадания на сон в купальскую ночь особенно правдивые. Дома можно вот так погадать: сорвать цветок с женским названием, например, розу и положить под подушку. Потом пожелать: "Пускай мне придет вещий сон".

В ночь с 6 на 7 июля мы обращаем внимание на символизм снов, однако самое главное - запоминать, с каким ощущением после сна вы встали. Нам важна первая эмоция после пробуждения, а потом уже можно пробовать расшифровывать знаки, которые приснились.

Как гадать на Ивана Купала дома

Не все могут выбраться для празднования к рекам или озерам, особенно в военное время. Поэтому Станислава Дашковская, как городская ведьма, адаптировала ритуал для очищения на день солнцестояния под жителей городов.

Нужно ближе к закату сесть у окна или выйти на балкон. С собой взять прозрачный стакан с водой, добытой из глубин земли (можно купить минеральную без газа). Такая жидкость будет объединять силы воды и земли. Еще понадобится тонкая восковая свеча, можно церковную.

Откройте окно, поставьте свечку на фольгу, свернутую в виде лодочки, ближе к улице, а стакан с водой - перед собой. Пока горит фитиль, концентрируйтесь на огне, водите руками над ним так, чтобы не обжечься, и "выжигайте" ошметки ненужной вам энергетики. Визуализируйте все, что вам мешает в жизни - например, болезнь, усталость, тревогу, долги. Нужно представлять именно проблемы, а не людей, в том числе врагов. Проблемы будут "сгорать".

Когда свеча догорает, нужно взять стакан воды и сказать: "Благостной и энергией себя восполняем", а потом выпить. Когда свеча сгорит, ее остатки нужно завернуть в фольгу и выбросить на улице в мусорный бак. Вот там негативу и место - мусоре.

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