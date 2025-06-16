Изначально Shelter задумывалась как затравка к Fallout 4.

Fallout Shelter появилась на мобилках в 2015 году как лёгкое дополнение к предстоящему тогда релизу Fallout 4. Пару дней назад игре исполнилось 10 лет, а условно-бесплатный симулятор убежища всё ещё живёт и развивается.

Bethesda поделилась свежей статистикой: с момента запуска игру скачали более 230 миллионов раз. Причём к 2018 году Shelter перебралась и на другие платформы, в том числе на ПК и консоли, даже на Nintendo Switch.

Интерес к игре ожил с новой силой этой весной, когда на экранах появился сериал Fallout от Amazon. Разработчики подгадали момент: обновили игру, добавив героев шоу, например, та же Люси выглядит вполне органично в роли жительницы убежища, а персонаж Уолтона Гоггинса теперь может стать вашим охотником за крышками.

Видео дня

В честь юбилея и популярности на волне сериала Bethesda устроила внутриигровую акцию. В мобильных версиях до 17 июня проходит распродажа внутриигровых предметов, а до 21-го всех пользователей ждут подарки просто за вход в игру.

Ранее создатель Fallout рассказал, почему сделать ремастеры первых частей невозможно. Исходный код первых двух Fallout утерян, но он может быть у Bethesda.

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