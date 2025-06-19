Узнайте, будут ли в этом году дополнительные выходные на День Конституции в военное время.

День Конституции в Украине наступает ежегодно в конце июня. В 2025 году главному Закону страны исполнится 29 лет. Обычно этот праздник является официальным нерабочим днём, однако военное время вносит коррективы.

Когда День Конституции Украины и как его отметить

Главный свод законов нашего государства был принят 28 июня 1996 года. Хотя на тот момент Украина уже 5 лет была независимой, но продолжала жить по старой советской конституции. За это время было подано несколько проектов будущего документа, но все отвергались. Лишь в упомянутую дату конституционная комиссия составила Основной закон. Это и определило, когда День Конституции отмечать в дальнейшем - ежегодно 28 июня.

День Конституции Украины - не просто формальное событие, а важный символический праздник, показывающий трудный путь украинцев к обретению независимости. Только у свободной и самостоятельной страны может быть своя Конституция. Этот документ закрепляет демократические ценности страны и права каждого украинца. Он воплощает волю все людей, которые боролись и защищали кровью конституционные принципы.

Чаще всего праздник отмечают возложением цветов к памятникам выдающихся борцов за независимость и минутой молчания о погибших воинах.

День Конституции - выходной или нет

Это торжество входит в перечень государственных праздников, в честь которых объявляется нерабочий день. В этом году День Конституции выпадает на субботу, а значит и так будет выходным для большинства людей. Это значит, что следующий рабочий день - понедельник 30 июня - должен быть нерабочим.

Однако в 2025 году действует военное положение, которое отменяет соответствующее положение Трудового кодекса. Поэтому на День Конституции Украины выходные будут лишь в субботу и воскресенье 28 и 29 июня. Впрочем, работодатели по своему усмотрению могут (но не обязаны) предоставить дополнительный день отдыха сотрудникам. Также стоит заранее уточнить время работы банков, почты и государственных учреждений - они могут работать по сокращенному графику.

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