Точно известно, что в игре будет 2 главных героя.

Capcom уже начала показывать журналистам недавно анонсированный Resident Evil Requiem. Материал об одном из таких показов опубликовал сайт XboxEra.

Стоит отметить, что издательство опубликовало превью раньше времени, тем самым нарушив эмбарго. Материал уже скрыли, но пользователи успели сохранить скриншоты и подробности оттуда.

Точно известно, что в игре будет вид как от первого, так и от третьего лица, но пока что не понятно, можно ли между ними переключаться по желанию, или только в заскриптованных сценах.

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Также в девятой части будет 2 главных героя: Грейс Эшкрофт и ещё один "вооруженный" персонаж. Инсайдеры говорят, что это будет Леон Кеннеди.

Журналистам показали демо, где Грейс исследует заброшенный дом, вместо фонарика она использует зажигалку, а ранения от монстра лечит шприцом.

Геймплей за разных героев будет отличаться. Игровой процесс за Грейс будет сосредоточен на решении головоломок и исследовании локаций, а за второго героя придётся больше стрелять.

Следующее демо покажут на Gamescom в августе, а сам релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что в Resident Evil 7 нашли отсылку на Resident Evil 9. В игре можно найти письмо от Алиссы Эшкрофт, матери главной героини девятой части.

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