Налог на продажу недвижимости может достигать четверти от стоимости этого имущества.

При продаже квартиры или дома необходимо не только найти покупателя, но и подготовиться к расходам. Дело в том, что налоги могут "съесть" до четверти суммы сделки, особенно если у человека это уже не первая продажа за год.

Адвокат АО Leshchenko & Partners Ирина Смитюх рассказала УНИАН, какой налог на продажу квартиры или дома в Украине нужно уплатить продавцу и покупателю, от чего зависит его размер, кто может воспользоваться льготами и как избежать лишних проблем с законом.

Какой налог при продаже квартиры

В первую очередь мы узнали, кто платит налог при продаже квартиры в Украине.

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Как объясняет адвокат Ирина Смитюх, при продаже жилья продавец уплачивает налог с доходов физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Покупатель, в свою очередь, платит взнос в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости недвижимости.

Кроме того, добавляет она, обязательной является государственная пошлина в размере 1% от стоимости недвижимости и расходы на услуги нотариуса. По словам Смитюх, эти расходы обычно оговариваются сторонами и могут оплачиваться по договоренности.

"Размер налогов зависит от многих факторов: вида недвижимости (жилье или коммерческая недвижимость), количества лет, в течение которых имущество находится в вашей собственности, количества продаж недвижимого имущества за год, а также от того, было ли жилье вами унаследовано или приобретено", - объясняет адвокат.

Налог при продаже квартиры - что влияет на его размер

Как оказалось, налог при продаже квартиры более 3 лет в Украине будет меньше.

Ирина Смитюх отмечает, что если жилье находится в собственности лица более трех лет, и это первая продажа в текущем году, тогда НДФЛ и военный сбор не уплачиваются. В таком случае от стоимости имущества нужно уплатить только 2% - 1% взноса в Пенсионный фонд и 1% государственной пошлины.

Юрист уточняет, что военный сбор уплачивается только в том случае, если уплачивается НДФЛ. То есть лицо, получившее доход от продажи имущества, облагаемого по нулевой ставке НДФЛ, освобождается от уплаты военного сбора.

Также она рассказала про налог при продаже квартиры, полученной по наследству в Украине. Так, если объект недвижимости был унаследован, НДФЛ и военный сбор платить не нужно, независимо от того, сколько лет вы владеете имуществом.

Если лицо осуществляет первую продажу за год, но недвижимость находится в его собственности менее трех лет, дополнительно к этим 2% придется уплатить еще НДФЛ в размере 5% от стоимости жилья и военный сбор, который также составляет 5%. В целом размер налогов будет составлять 12% от стоимости.

Если речь идет о второй продаже за год, и недвижимость находится в собственности более трех лет, общий размер налогов также составит 12%: 5% НДФЛ, 5% военного сбора, 1% ЕСВ и 1% государственной пошлины.

Если это вторая продажа, но жилье находится в собственности продавца менее трех лет, то размер НДФЛ уже составит 18%, а общий размер налога - 25%.

При третьей и последующих продажах размер НДФЛ достигнет 18%. Нерезиденты также должны уплатить 18% НДФЛ,

- добавляет Ирина Смитюх.

Для нежилых объектов, например, коммерческой недвижимости действуют следующие ставки: НДФЛ - 5%, военный сбор - 5%, госпошлина - 1%, независимо от времени нахождения в собственности лица.

Адвокат уточняет, что сумма, с которой уплачивается налог и другие платежи, - это сумма дохода, полученного от продажи недвижимости. Доход определяется от цены, указанной в договоре купли-продажи, то есть суммы, которую покупатель передает продавцу за недвижимое имущество, но она не может быть ниже оценочной стоимости.

"Мы не советуем умышленно занижать стоимость недвижимого имущества в договоре ради уменьшения налоговой нагрузки, поскольку в случае признания недействительным такого договора купли-продажи имущества продавец не сможет доказать реальные убытки, понесенные им на покупку недвижимого имущества", - предупреждает Смитюх.

Адвокат объясняет: если в течение года продается третий или последующие объекты недвижимости, то доход от такой продажи можно уменьшить на подтвержденные документами расходы на покупку этого имущества в Украине.

"Что это означает? Что в случае продажи третьего объекта можно платить НДФЛ только с прибыли, а не с полной стоимости имущества при продаже, поэтому сохраняйте все документы, подтверждающие расходы на покупку недвижимого имущества", - объясняет Смитюх.

Налог при продаже квартиры в Украине - какие есть льготы

По словам адвоката Ирины Смитюх, согласно законодательству, от уплаты 1% государственной пошлины освобождаются:

инвалиды 1 и 2 групп;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

инвалиды войны и семьи воинов.

"Но не все так просто. Если одна сторона освобождена от уплаты, то нотариус будет требовать уплаты пошлины с другой стороны. То есть полное освобождение возможно только тогда, когда обе стороны относятся к указанным выше категориям, поскольку государственная пошлина уплачивается за удостоверение договоров отчуждения недвижимого имущества", - объясняет адвокат.

Кроме того, при покупке недвижимого имущества можно не платить 1% взноса в Пенсионный фонд, если это ваша первая покупка недвижимого имущества, вы не участвовали в приватизации, не унаследовали недвижимость, вам ее не дарили, или вы находитесь в квартирной очереди, но все это тоже нужно документально подтвердить.

Знания о том, какой налог при продаже квартиры в Украине, поможет более осознанно подходить к делам с недвижимостью.

справка Ирина Смитюх Адвокат Ирина Смитюх специализируется на гражданском, хозяйственном, административном, трудовом, земельном и налоговом праве. Имеет значительный опыт сопровождения семейных споров, вопросов увольнения с публичной службы, защиты права собственности, а также консультирует в сфере финансового и банковского регулирования. Более 15 лет практической юридической деятельности.

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