Премьера фильма запланирована на 7 апреля 2023 года.

Студия Illumination выпустила первый трейлер предстоящего компьютерно-анимационного фильма "Супербратья Марио" (The Super Mario Bros. Movie), основанного на культовой серии видеоигр Mario.

Судя по трейлеру, в мультфильме зрителей ждет немало персонажей, хорошо знакомых по видеоиграм компании Nintendo, а за озвучку будут отвечать топ-звезды Голливуда. Так, в оригинале Марио будет говорить голосом Криса Пратта ("Стражи Галактики", "Парк Юрского периода"), Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Меню") – в роли Принцессы Пич, Чарли Дэй ("В Филадельфии всегда солнечно", "Несносные боссы") – в роли Луиджи, Джек Блэк ("Джуманджи", "Школа рока") – в роли Боузера, Сет Роген ("Зеленый Шершень", "Пэм и Томми") – в роли Донки Конга. Также в компании пообещали, что в ленте будет камео Чарльза Мартине – актера, озвучившего Марио во всех играх франшизы.

Премьера фильма запланирована на 7 апреля 2023 года.

Медиафраншиза Mario – что известно

Серия видеоигр Super Mario была разработана японской компанией Nintendo, дебютировав в 1982 году с игры Donkey Kong. Игры основной серии выполнены в жанре платформера, а главным героем в них является американский водопроводчик итальянского происхождения Марио.

На данный момент это одна их крупнейших медиафраншиз за историю индустрии компьютерных развлечений. Основная серия также имеет множество ответвлений и игр в других жанрах, в некоторых из них главными героями являются другие персонажи.

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