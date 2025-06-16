С помощью этих советов можно ненадолго снизить температуру в помещении на несколько градусов.

После холодной весны в Украине наконец наступило жаркое лето. Хотя кондиционеры часто используются в жилищах украинцев, они все же есть далеко не у всех. В то же время потребность снизить температуру в квартире или частном доме никуда не девается.

Сегодня рассмотрим, как справиться с жарой дома без кондиционера. Существуют способы, как предотвратить нагревание жилища, а также срочно сбить температуру, чтобы "пережить" ночь.

Как охладить помещение без кондиционера - лайфхаки

Во-первых, стоит приобрести жалюзи или шторы, чтобы закрыть окно от прямых солнечных лучей. Благодаря этому воздух в комнатах не будет так стремительно нагреваться. Это особенно актуально, когда речь идет о солнечной стороне дома.

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Также есть разные типы пленки, которая защищает от солнца. Однако с ней стоит быть осторожным, ведь существуют прецеденты, когда из-за такой пленки повреждалось стекло.

Обычный вентилятор и бутылка льда способны в паре творить чудеса. Бутылку ставим перед прибором - она будет охлаждать выдуваемый им воздух, что позволит снизить температуру в помещении.

Параллельно с этим можно включить вытяжку, чтоб она вытянула горячий воздух, и увлажнитель - он создаст более комфортные условия.

Влажная уборка холодной водой также может помочь. Это не только очистит помещение пыли, но и позволит слегка остудить его.

Есть и другие практичные советы о том, как охладить квартиру без кондиционера, чтоб провести более комфортную ночь.

Так, можно намочить или заранее охладить простыни. В этом поможет холодильник. Нужно убрать простыни в пакет и оставить в морозильнике где-то на 20 минут. Этот лайфхак подарит до 40 минут прохлады - достаточно, чтоб уснуть.

Кроме того, с помощью простыни можно быстро охладить комнату. Для этого нужно следовать пошаговой инструкции:

простынь или полотенце мочим в ледяной воде;

слегка отжимаем, чтоб с ткани не стекало;

вешаем возле окна или на него.

Когда воздух будет поступать в комнату через холодную ткань, она будет становиться прохладнее. Это позволит на несколько часов немного освежить помещение.

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