Главный герой - вампир, и всё будет идти от этого.

Студия Rebel Wolves, состоящая из выходцев из CD Projekt RED, рассказала про боевую систему в своей предстоящей вампирской экшен-RPG The Blood of Dawnwalker.

Как рассказал геймдиректор проекта Конрад Томашкевич в блоге Xbox, главный герой игры Коэн - вампир, а значит его боевые возможности меняются в зависимости от времени суток.

Днём Коэн орудует мечом, владению которым его обучал отец. У разработчиков в команде есть несколько профессиональных фехтовальщиков, которые постарались сделать схватки аутентичными и приземлёнными, но в то же время весёлыми и не слишком сложными.

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Также герой владеет магией, но чародейство в мире The Blood of Dawnwalker - тёмная и жестокая сила. Коэну приходиться вырезать на своём теле руны, чтобы впустить в себя волшебство, а сами заклинания сопровождаются не цветастыми взрывами, а кровью и жаром.

Ночью же вампирская сторона героя берёт верх: у Коэна отрастают когти, заживают порезы, а сам он становится нечеловечески быстрым и сильным. В этом состоянии нужно быть максимально осторожным, ведь у героя начинается жажда крови, и если её не утолить, то Коэн может потерять контроль над собой и случайно убить любого NPC, что может привести к провалу целых сюжетных веток.

Пока что разработчикам придётся верить на слово, первая презентация геймплея запланирована на 21 июня, а релиз The Blood of Dawnwalker произойдёт в 2026 году.

Ранее нарративный директор Rebel Wolves Якуб Шамалек рассказал, как создавался мир The Blood of Dawnwalker и чем вампиры в новой RPG отличаются от привычных образов.

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