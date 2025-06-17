Рассказываем, как подкормить свеклу золой и что еще можно вносить на грядку в июне.

Свекла хорошо реагирует на подкормки, но их важно вносить своевременно. Давайте разберемся, можно ли подкормить свеклу золой и какие удобрения еще будут уместны в первом месяце лета.

Как подкормить свеклу в июне

Есть несколько органических и минеральных удобрений, на которые свекла хорошо реагирует в июне. Одно из них - зола. Вносить ее можно двумя способами:

нужно сначала просеять золу, а затем рассыпать ее вокруг посаженной свеклы в междурядьях (на 1 погонный метр - 2 стакана золы), затем порыхлить почву и пролить теплой водой;

1 стакан золы всыпать в ведро воды (10 л), перемешать и оставить на 3 часа, а затем полить свеклу.

Зола здесь выступает как источник фосфора, калия, магния, кальция, серы, бора, железа и других элементов, которые необходимы овощу на этом этапе роста.

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Чем удобрить свеклу в июне можно еще

Среди органических и минеральных удобрений для свеклы можно использовать и другие.

Настой сорняков (травы)

Свежую траву (это может быть как полынь и ромашка, так и обычный пырей) мелко нарезают и заливают водой. Оставляют, чтобы трава начала бродить, для пущего эффекта можно добавить в настой пакетик дрожжей. После того, как брожение закончится, поливают грядки.

Борная кислота

В 10 л воды (ведре) разводят 10 г кислоты. Этим раствором поливают свеклу, но желательно после дождя или предварительного полива. Такой борный раствор улучшает вкус овоща.

Настой коровяка

Это источник азота, который также можно вносить в начале роста свеклы - им поливают грядку, когда на овоще появилось 2-3 листика.

Чтобы приготовить настой коровяка, 1 л этого удобрения заливают ведром воды (10 л), перемешивают и ставят в тепло место на 24 часа. Затем 1 литр полученного настоя снова разводят в ведре воды (10 л) и уже затем используют.

Нитроаммофоска

Ее можно использовать как в гранулах, так и в растворе (согласно инструкции), когда на свекле уже есть 2-3 листика. Гранулы заделывают в почву, а раствором поливают грядки.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли удобрять морковь золой - точный ответ и методика.

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