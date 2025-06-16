Топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку

В этих играх легко потеряться.

Есть игры, где всё расскажут и покажут, мол вот квест, карта и маркер. А есть другие, те, где ты оказываешься в странном, необъяснимом мире без подсказок и внятной цели.

Именно такие проекты собрал GameRant, а потом они попали в эту подборку игр, где дезориентация - не недостаток, а основа всего геймплея.

Sable

Это приключенческая игра без сражений. Ты играешь за девушку по имени Сэйбл, которая отправляется в традиционное для её народа паломничество, чтобы найти своё место в мире.

Видео дня

Исследование построено на визуальных ориентирах, никакой структуры у игры нет: ты просто едешь туда, куда потянет, и находишь истории.

Death Stranding

Это симулятор почтальона в постапокалиптической Америке, где дождь старит вещи, а призраки могут утащить в загробный мир. Да, здесь есть карта и GPS, но даже с ними тебе придётся думать как обойти скалу, где построить мост, стоит ли тащить 80 кг на себе или оставить половину груза в укрытии.

Elden Ring

FromSoftware сделала гигантский открытый мир, полный опасностей, секретов и загадок, но сама игра не объясняет почти ничего. Квестов нет в журнале, а NPC говорят загадками, так ещё и в каждой пещере тебя ждёт враг, к которому ты ещё явно не готов.

No Man’s Sky

Когда-то No Man’s Sky была грандиозным провалом, а теперь - это один из лучших примеров процедурного открытого мира. В игре 18 квинтиллионов планет, и у каждой своя флора, фауна, погода и состав атмосферы. Сюжета как такового почти нет, есть общие линии и артефакты древних цивилизаций, но большинство времени ты просто исследуешь космос.

Subnautica

Ты выжил после крушения космического корабля и оказался на океанической планете, у тебя есть спасательная капсула и немного ресурсов. Сначала нужно удовлетворить базовые потребности в еде и воде, а после нужно думать, как отсюда выбираться. Игра предлагает десяток разных водных биомов со своей флорой и фауной, которые можно исследовать хоть вплавь, хоть за штурвалом субмарины.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Breath of the Wild - это игра, которая отлично подходит для вкатывания в серяю. Мир позволяет идти практически куда угодно с самого начала, и исследовать этот мир необычайно интересно.

Outer Wilds

Outer Wilds начинается как обычная игра о полётах в космосе: ты - трёхглазый пилот с деревянным кораблём, летишь исследовать солнечную систему. Только вот через 22 минуты солнце взрывается, и ты просыпаешься снова. Каждый цикл - возможность изучить кусочек истории древней цивилизации, которая была тут до твоего народа, и знала, что Вселенная умирает.

Ранее мы составляли подборку игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах. Не во всех играх нужно остановить зло, иногда злодей - это сам протагонист.

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