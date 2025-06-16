7 игр с по-настоящему открытым миром / Фото - Annapurna Interactive

Есть игры, где всё расскажут и покажут, мол вот квест, карта и маркер. А есть другие, те, где ты оказываешься в странном, необъяснимом мире без подсказок и внятной цели.

Именно такие проекты собрал GameRant, а потом они попали в эту подборку игр, где дезориентация - не недостаток, а основа всего геймплея.

Sable

Это приключенческая игра без сражений. Ты играешь за девушку по имени Сэйбл, которая отправляется в традиционное для её народа паломничество, чтобы найти своё место в мире.

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Исследование построено на визуальных ориентирах, никакой структуры у игры нет: ты просто едешь туда, куда потянет, и находишь истории.

Топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку

Death Stranding

Это симулятор почтальона в постапокалиптической Америке, где дождь старит вещи, а призраки могут утащить в загробный мир. Да, здесь есть карта и GPS, но даже с ними тебе придётся думать как обойти скалу, где построить мост, стоит ли тащить 80 кг на себе или оставить половину груза в укрытии. 

Топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку

Elden Ring

FromSoftware сделала гигантский открытый мир, полный опасностей, секретов и загадок, но сама игра не объясняет почти ничего. Квестов нет в журнале, а NPC говорят загадками, так ещё и в каждой пещере тебя ждёт враг, к которому ты ещё явно не готов.

Топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку

No Man’s Sky

Когда-то No Man’s Sky была грандиозным провалом, а теперь - это один из лучших примеров процедурного открытого мира. В игре 18 квинтиллионов планет, и у каждой своя флора, фауна, погода и состав атмосферы. Сюжета как такового почти нет, есть общие линии и артефакты древних цивилизаций, но большинство времени ты просто исследуешь космос.

Топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку

Subnautica

Ты выжил после крушения космического корабля и оказался на океанической планете, у тебя есть спасательная капсула и немного ресурсов. Сначала нужно удовлетворить базовые потребности в еде и воде, а после нужно думать, как отсюда выбираться. Игра предлагает десяток разных водных биомов со своей флорой и фауной, которые можно исследовать хоть вплавь, хоть за штурвалом субмарины.

Топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Breath of the Wild - это игра, которая отлично подходит для вкатывания в серяю. Мир позволяет идти практически куда угодно с самого начала, и исследовать этот мир необычайно интересно.

Топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку

Outer Wilds

Outer Wilds начинается как обычная игра о полётах в космосе: ты - трёхглазый пилот с деревянным кораблём, летишь исследовать солнечную систему. Только вот через 22 минуты солнце взрывается, и ты просыпаешься снова. Каждый цикл - возможность изучить кусочек истории древней цивилизации, которая была тут до твоего народа, и знала, что Вселенная умирает.

Топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку

Ранее мы составляли подборку игр, где главный герой сам виноват во всех своих проблемах. Не во всех играх нужно остановить зло, иногда злодей - это сам протагонист.

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