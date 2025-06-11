За первые 4 дня консоль продалась тиражом в 3.5 миллиона устройств.

Nintendo Switch 2 продалась тиражом в 3.5 миллиона устройств через 4 дня после релиза. Таким образом консоль стала самой быстро продаваемой приставкой в истории компании.

Об этом сообщила сама Nintendo у себя в блоге. Кроме самой консоли, покупатели получают цифровую версию Mario Kart World, эксклюзивный проект, который должен показать возможности приставки.

Успешные продажи ни для кого не стали сюрпризом. Ранее аналитики из DFC Intelligence прогнозировали, что с учётом тарифов Трампа, к концу года Switch 2 продастся тиражом в 15 миллионов. Без тарифов продажи достигли бы всех 17 миллионов.

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В то же время, на повестке дня стоит вопрос о возможном дефиците консоли, в том числе и из-за тех же пошлин президента США. Ранее мы рассказывали, что Nintendo уже начала отправлять в американские магазины таблички "нет в наличии" специально для Switch 2.

Также пока что неясно, насколько сильно новая консоль отличается от оригинальной. Но, к примеру, специалисты из Digital Foundry даже считают, что на Switch 2 можно будет запустить "Ведьмак 4". Впрочем, в издании сразу же подчеркнули, что все эти заявления - чистая спекуляция и выдумка

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