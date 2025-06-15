Вопрос, какой водой поливать растения, особенно актуален для дачников в летний сезон - давайте в этом разберемся.

В жаркую погоду растениям на огороде просто необходима влага. И, если с дождями в сезоне не сложилось, то огородники берутся за лейки и шланги и начинают поливать грядки. Как это делать правильно? Вам вряд ли кто-то даст точную методику полива - многое зависит от почвы, климата и той же погоды. Однако универсальные правила все-таки есть. Рассказываем, какой водой поливать рассаду помидор, огурцы, картошку и другие овощи.

Какой водой нужно поливать огород

В первую очередь нужно знать, какую воду брать для полива. Лучше всего подходит дождевая или родниковая. Если ни первой, ни второй нет, берем из-под крана, но она должна быть теплой и отстоявшейся. То есть, перед поливом, водопроводную воду набирают в емкости и выставляют на солнце. К примеру, утром набрали - вечером полили. Да, работа не из быстрых и не из легких, но вырастить хороший урожай тоже весьма непросто. Если пренебречь этим правилом и поливать очень холодной водой, то есть риск, что некоторые теплолюбивые культуры вы просто загубите.

Немаловажно также и то, как именно поливать растения: обычно это делают по периметру кроны или под корень, а также с помощью капельного полива (те дачники, которые не побоялись с ним заморочиться).

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Как и какой водой поливать томаты и рассаду

Если говорить о том, какой водой лучше поливать помидоры, то нужна теплая и отстоянная (как уже говорили выше). Оптимальная температура - 20-22°C. Более холодная может стать причиной стресса, замедлить рост и даже спровоцировать болезни.

Поливают томаты примерно раз в три дня, но обильно, примерно по 1 л на кустик рассады. Когда уже начнут формироваться плоды, то норму воды увеличивают - до 2-3 литров.

Как и какой водой надо поливать огурцы

Огурцам тоже нужна теплая и отстоянная вода, температура - 20-25°C.

Полив огурцов должен быть обильный, но не частый – иначе можно спровоцировать загнивание корней. В период цветения – около 5 литров на 1 кв. м., поливать раз в три дня, когда начнут плодоносить – по 10 л и через день. Огурцам нужна влага, так как при недостатке ее они начнут горчить.

Какой водой поливать картофель и как это делать

Картофелю тоже нужна мягкая или отстоянная теплая вода. В период цветения советуют выливать по 2 л под кустик, когда формируются клубни - до 5 л.

Конечно, если картофелем засажена не одна сотка, то обойти каждый с лейкой, увы, не получится. Но несколько рядов раннего - можно и полить. Также картошка любит капельное орошение, поэтому, если есть возможность, то можно использовать этот способ, он также и более экономный.

Какой водой поливать кабачки и патиссоны

Общее правило температуры и мягкости воды касается и кабачков с патиссонами: до плодоношения их достаточно поливать раз в неделю, во время плодоношения - 2-3 раза в неделю.

Под каждый куст выливать по 5-7 литров воды, но "болото" разводить не нужно, иначе овощи начнут гнить.

Как поливать морковь со свеклой

В регулярном увлажнении во время формирования плодов нуждаются также морковь, свекла, а также капуста, она особенно любит воду.

Для морковки нужно по 6-7 л воды на каждый квадратный метр, для свеклы – по 10 литров на квадратный метр, 1 раз в 3-4 дня. Когда начнут формироваться плоды, то советуют поливать каждую неделю, по 20 л воды на 1 кв. м.

Какой водой и как часто поливать капусту

Капуста любит воду, поэтому влага нужна овощу постоянно. Заливать, конечно, не стоит, но, когда формируется кочан, следует следить, в это время норма полива - 3-4 л на растение.

Температура воды - 18-20°С, в жаркую погоду капусте также нравится дождевание.

Чтобы как можно дольше сохранить влагу в почве, ее можно мульчировать - например, скошенной травой или соломой. Это также убережет корни от перегрева.

Ранее мы также рассказывали, когда лучше поливать огород - утром или вечером, и как это можно определить по погоде.

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