В грузинской кухне есть множество вкусных сезонных блюд. Один из самых знаменитых среди них - овощной грузинский салат с ореховой заправкой. Он готовится легко и просто. Лучше всего его делать в летний период, когда овощи вкуснее всего.
Грузинский салат - классический рецепт
Это очень вкусное традиционное блюдо, которое прекрасно подойдет на лето и позволит разнообразить рацион. Чтобы приготовить грузинский салат с ореховой заправкой, берем:
- два огурца;
- один помидор;
- фиолетовую луковицу;
- пучок кинзы;
- горсть грецких орехов;
- немного сока лимона;
- два-три зубчика чеснока;
- щепотку соли.
Овощи и зелень нужно вымыть, а чеснок и луковицу - очистить. Нарезаем на кусочки огурцы, помидоры и лук. Перемещаем их в миску, в которой будем смешивать салат.
В блендер кладем кинзу, орехи, чеснок. Выдавливаем туда сок лимона. Измельчаем ингредиенты до состояния пасты - это будет заправка для салата. Перемещаем ее к овощам, а затем солим и перемешиваем. Салат грузинский - готов.
Стоит отметить, что некоторые не могут есть кинзу. Это не причина отказываться от салата - можно заменить ее на петрушку. Вкус будет не совсем такой, но все еще будет вкусно.
Салат грузинский с орехами
Это другая вариация этого блюда. В нем больше овощей, а также добавлены листья салата для объемности. Для приготовления берем:
- 375 граммов помидоров;
- 270 граммов огурцов;
- 180 граммов болгарского перца;
- 70 граммов красного лука;
- 50 граммов салатного микса;
- две-три веточки свежей петрушки;
- два зубчика чеснока;
- 80 граммов грецких орехов;
- две столовые ложки оливкового масла;
- столовую ложку винного или яблочного уксуса;
- чайную ложку хмели-сунели;
- свежий перец чили по вкусу;
- соль, перец.
Очищаем и режем полукольцами лук. Убираем его в отдельную емкость, подсаливаем и поливаем уксусом.
Огурцы, сладкий перец и помидоры режем на кусочки, перекладываем в миску. Орехи подсушиваем на сковородке и мелко нарезаем их. Также нужно измельчить чеснок и острый перец.
Добавляем все ингредиенты в миску, приправляем специями и маслом. Перемешиваем и можно подавать грузинский салат.