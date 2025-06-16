Гости попросят рецепт салата, если его попробуют.

В грузинской кухне есть множество вкусных сезонных блюд. Один из самых знаменитых среди них - овощной грузинский салат с ореховой заправкой. Он готовится легко и просто. Лучше всего его делать в летний период, когда овощи вкуснее всего.

Грузинский салат - классический рецепт

Это очень вкусное традиционное блюдо, которое прекрасно подойдет на лето и позволит разнообразить рацион. Чтобы приготовить грузинский салат с ореховой заправкой, берем:

два огурца;

один помидор;

фиолетовую луковицу;

пучок кинзы;

горсть грецких орехов;

немного сока лимона;

два-три зубчика чеснока;

щепотку соли.

Овощи и зелень нужно вымыть, а чеснок и луковицу - очистить. Нарезаем на кусочки огурцы, помидоры и лук. Перемещаем их в миску, в которой будем смешивать салат.

Видео дня

В блендер кладем кинзу, орехи, чеснок. Выдавливаем туда сок лимона. Измельчаем ингредиенты до состояния пасты - это будет заправка для салата. Перемещаем ее к овощам, а затем солим и перемешиваем. Салат грузинский - готов.

Стоит отметить, что некоторые не могут есть кинзу. Это не причина отказываться от салата - можно заменить ее на петрушку. Вкус будет не совсем такой, но все еще будет вкусно.

Салат грузинский с орехами

Это другая вариация этого блюда. В нем больше овощей, а также добавлены листья салата для объемности. Для приготовления берем:

375 граммов помидоров;

270 граммов огурцов;

180 граммов болгарского перца;

70 граммов красного лука;

50 граммов салатного микса;

две-три веточки свежей петрушки;

два зубчика чеснока;

80 граммов грецких орехов;

две столовые ложки оливкового масла;

столовую ложку винного или яблочного уксуса;

чайную ложку хмели-сунели;

свежий перец чили по вкусу;

соль, перец.

Очищаем и режем полукольцами лук. Убираем его в отдельную емкость, подсаливаем и поливаем уксусом.

Огурцы, сладкий перец и помидоры режем на кусочки, перекладываем в миску. Орехи подсушиваем на сковородке и мелко нарезаем их. Также нужно измельчить чеснок и острый перец.

Добавляем все ингредиенты в миску, приправляем специями и маслом. Перемешиваем и можно подавать грузинский салат.

Вас также могут заинтересовать новости: