Рассказываем, как поливать помидоры в жару - сколько раз, какой водой и что делать категорически нельзя.

В жару влага из почвы испаряется быстрее, поэтому "стратегию" полива огорода следует пересмотреть. Речь идет прежде всего о таких культурах как томаты, которых высокая температура губит - впрочем, как и избыточная влага. Давайте разберемся, нужно ли поливать помидоры в жару и как это делать правильно, чтобы не загубить урожай.

Как поливать помидоры в открытом грунте в жару

Главное правило полива томатов: это делают по мере высыхания почвы - в среднем это где-то раз или два в неделю. Если говорить о том, как правильно поливать помидоры в жару, то этот интервал сокращается до 3-4 дней, а иногда и до 1-2. В любом случае ориентироваться нужно на состояние почвы на грядке и, исходя из этого, решать - поливать или нет.

Кроме этого, существуют и другие правила:

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слишком часто поливать нельзя - нужно, чтобы почва успела просыхать между поливами, избыток влаги может стать причиной опадания плодов или же они начнут растрескиваться;

поливают, как правило, с утра или вечером, но ни в коем случае не в жару - смысла в таком поливе вообще нет, так как влага сразу же испаряется;

поливать нельзя холодной водой - ее температура должна быть такой же, как и температура воздуха, допускается на пару градусов ниже, холодная вода может стать причиной опадания цветочков и плодов;

воду для полива предварительно нужно набрать из водопровода и дать ей отстояться в течение хотя бы 12 часов, еще лучше поливать дождевой или родниковой водой;

поливают помидоры только под корень - не дождеванием.

Сколько воды лить? На один куст томатов "уходит" примерно до 5 л воды. В период цветения меньше – 3-4 л, а вот когда помидоры уже сделают завязи, то объем влаги доводят и до 5 л.

Как поливать помидоры в теплице в жару

Полив томатов в теплице имеет свои особенности.

Частота полива, количество влаги - все это определяется состоянием почвы, как и на грядке. Но в теплице при поливе увеличивается влажность воздуха, что не очень хорошо для томатов, поэтому ее нужно регулярно проветривать.

Также в теплице томаты советуют поливать исключительно с утра, чтобы вечером стенки теплицы не собирали конденсат: он попадает потом на листики растений, и они сгорают.

Есть еще один важный момент: если вдруг вы пропустили время полива и почва сильно высохла, не нужно грядку сразу же обильно поливать – это грубейшая ошибка. В этом случае нужен постепенный полив: сначала льют около литра воды на куст, а спустя время поливают снова. Если сразу залить грядку, это сильно навредит помидорам - вы создаете для них стресс, и можно попросту лишиться урожая.

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