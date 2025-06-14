Абитуриенты, чьи родители имеют статус УБД, могут перевестись на контракт или получить кредит на обучение.

Украинцы, которые имеют статус УБД (участник боевых действий), имеют право на помощь от государства для себя и своей семьи. К примеру, льготы для детей военнослужащих при поступлении в вуз касаются бюджетной формы обучения и социальных стипендий. Однако есть условия, при которых такой студент лишится привилегии.

Как действуют льготы для детей УБД на обучение

Как объясняет портал Армія Inform, абитуриенты, у которых один или оба родителя военные, могут получить компенсацию оплаты за обучение за счет местного бюджета, социальную стипендию, кредит для учебы, а также бесплатное проживание в комнате общежития.

Однако есть два важных условия: лицо должно быть не старше 23 лет и учиться на дневной форме, а не заочной. Это значит, что если студенту 25 лет и его мать или отец служат в ВСУ, то скидку он не получит.

Льготы УБД при поступлении в вуз позволяют детям военных перевестись на бюджет с контракта, если в вузе будут свободные места. Такие абитуриенты сдают вступительные экзамены вместе со всеми. Затем все претенденты зачисляются на бюджетную форму по результатам тестирования, и если после этого останутся вакантные позиции, то их могут занять льготники из семей ветеранов.

Важное условие состоит в том, что выпускник не поступил на бюджетную форму ни по одному заявлению. То есть если абитуриент самостоятельно прошел на бюджет по баллам в один вуз, но отказался от этой возможности и поступил в другое заведение, то льгота действовать не будет - его зачислят на контракт.

Кредитные льготы при поступлении в вуз детей военных

Абитуриенты из этой категории могут получить долгосрочные кредиты на образование - на 15 лет под 3% годовых.

Чтобы получить льготы для детей военнослужащих, поступающему нужно сдать НМТ (национальный мультитест) или пройти собеседование в вуз, а затем написать заявление на оформление кредита в приемной комиссии. Если прошение одобрят, то учебной заведение выдаст документ, с которым нужно обращаться в банк.

Кредит можно погасить досрочно. А вообще не выплачивать сумму могут лица, которые имеют инвалидность 1 группы или после получения диплома отработали 5 лет по специальности в сельской местности. Кроме того, студент может оплатить только 75% или 50% суммы, если в семье двое или трое и больше детей соответственно.

Социальная стипендия УБД и их детям

Если ребенок военного учится на бюджете, но не имеет академической стипендии, то может оформить денежную помощь. Льготы детям участников боевых действий при поступлении в вуз составляют 1180 гривень в месяц. Чтобы получить социальную стипендию, нужно подать соответствующее заявление в деканат и приложить копию удостоверения УБД.

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