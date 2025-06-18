Изначально игра должна была выйти 23 сентября.

Bungie перенесла релиз своего sci-fi шутера Marathon, который должен был выйти 23 сентября. Точной даты теперь нет, её обещают назвать только осенью, но понятно, что теперь раньше 2026 года игру ждать не стоит.

В студии объясняют, что игроки после альфа-теста дали понять, что что-то идёт не так. В официальном заявлении Bungie пишет, что они возьмут больше времени, чтобы исполнить все пожелания игроков:

"Каждый комментарий, каждый фидбэк в Discord и соцсетях был услышан. Мы приняли к сердцу, что нужно больше времени, чтобы сделать Marathon игрой, которая действительно отразит вашу страсть".

Bungie также говорит, что Marathon должен стать интенсивной игрой с высокими ставками. Обещают улучшить почти всё: от боевой системы и наград до визуала, геймплея для одиночек и тиммейтов, а также ввести пространственный голосовой чат, несмотря на то, что ранее они сами же называли его токсичным и ненужным.

Видео дня

Финансовые документы Sony говорят, что релиз Marathon всё ещё запланирован на 2025 фискальный год, но он заканчивается только 31 марта 2026-го.

Ранее Bungie призналась, что украла визуальный стиль Marathon у малоизвестной художницы. Студия уже связалась с художницей, а виновным в ситуации назвали бывшего разработчика проекта.

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