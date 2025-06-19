Причин, по которым трескаются помидоры при созревании, есть несколько - рассказываем, как их распознать и предотвратить.

Если у вас на грядке стали трескаться помидоры, нужно принимать меры. Дело в том, что треснувшие томаты храниться не будут, заготовки из них не получатся, а сами плоды начнут портиться еще на кусте, заражая остальные. Причины растрескивания могут быть разными - давайте разберемся, почему это происходит и что делать, чтобы помидоры не трескались.

Почему трескаются помидоры в открытом грунте и теплице

Главная причина, почему трескаются помидоры на кусту в открытом грунте, - не болезнь, а резкие перепады во влажности.

К примеру, если после продолжительной засухи, когда растение страдало от нехватки воды, сразу обильно полить его. В этом случае томаты начинают быстро набирать влагу, но их кожица к этому моменту уже утратила эластичность и не успевает растягиваться вместе с мякотью - как результат, плод лопается. Особенно уязвимыми оказываются плоды, чья кожица уже огрубела из-за жары: они также просто не выдерживают внутреннего давления и растрескиваются.

Видео дня

Также трещины на томатах могут появляться из-за чрезмерного увлечения подкормками, особенно содержащими азот - при избытке азота кожура становится слишком тонкой и уязвимой, а если удобрять азотом в фазу созревания, то это только повышает риск растрескивания.

Почему помидоры трескаются в теплице? Причина все та же - в неправильном поливе. Но в условиях теплицы эта ситуация еще усугубляется: важно не только правильно поливать, но и контролировать влажность. Если она будет повышена, на плодах оседает конденсат, который и провоцирует их повреждение.

Как предотвратить расслоение томатов

На самом деле решить проблему растрескивания несложно - следует соблюдать несколько правил:

поливайте томаты регулярно - резкий переход от засухи к обильному поливу провоцирует образование трещин, поддерживайте стабильную влажность почвы;

поливайте в правильное время - рано утром или вечером, если в теплице, то только утром;

не перекармливайте растения - избыток удобрений, особенно азотных, делает кожицу томатов тонкой;

мульчируйте почву - слой соломы, сена или травы помогает удерживать влагу;

проветривайте теплицу - это поможет избежать образования конденсата и повреждения плодов;

выбирайте устойчивые сорта - сажайте гибриды с плотной кожицей, которые меньше страдают от перепадов влажности.

И, кроме всего, старайтесь снимать томаты с куста чуть раньше, чем они дозреют и дозаривать их дома - зрелые помидоры трескаются чаще.

Напомним, ранее мы рассказывали, как часто поливать помидоры в жару в открытом грунте и теплице.

Вас также могут заинтересовать новости: