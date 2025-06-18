Мелочь, а приятно: теперь в играх в Steam можно включить счётчик FPS с полным мониторингом

Кроме того, этот счётчик показывает фактический FPS и видимый FPS, который был получен благодаря апскейлерам.

В последнем бета-обновлении Steam добавили счётчик FPS с расширенным мониторингом системы. Теперь прямо в игре можно видеть, что происходит с ПК: от частоты кадров до температуры видеокарты.

Среди доступной информации - текущий FPS, включая разделение на реальные и сгенерированные кадры, например, с DLSS, график кадровой частоты, нагрузка и температура видеокарты, загрузка процессора и использование оперативной памяти.

Все элементы можно разместить в любом углу экрана, настроить фон и контраст текста, чтобы он не терялся на фоне игры.

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Valve уже выложила разъяснение, что означает каждый параметр в новом оверлее.

Параллельно с этим в бета-клиенте Steam обновили и настройки совместимости с Windows-играми в Linux. Теперь Proton включён по умолчанию для всей библиотеки, а не только для верифицированных игр, как раньше. Это значит, что пользователям Linux не придётся вручную активировать поддержку, всё будет работать из коробки, если игра не имеет нативной версии.

Чтобы протестировать нововведения, нужно перейти в настройки Steam, раздел Interface, и выбрать участие в Steam Beta Update через пункт Client Beta Participation.

Ранее мы рассказывали, что в Steam раскрыли самое популярное "железо" среди ПК-геймеров в 2025 году. RTX 3060 вернула себе лидерство среди видеокарт, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

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