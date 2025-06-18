В Украине действуют льготы для УБД (участников боевых действий), которые предусматривают различные скидки и бесплатные услуги. Одно из них является санаторно-курортное лечение для ветеранов войны и их семей, а также близких погибших защитников. Такие категории могут получить путевку для бесплатного отдыха в санатории.
Кому доступно санаторно-курортное лечение участников боевых действий
Как указано в законодательстве, бесплатный отдых и оздоровление могут получить такие лица:
- участники боевых действий - не более 21 дня раз в год;
- лица с инвалидностью вследствие войны - раз в год вне очереди;
- участники войны и члены семей погибших защитников - до 21 дня раз в 2 года;
- лица с инвалидностью с детства - в порядке очереди.
Государство компенсирует не только оздоровление для УБД, но и стоимость проезда до курорта и обратно. Путевки без лечения также выдают сопровождающим лиц с инвалидностью, если последние нуждаются в постоянном уходе.
Если лицо не воспользовалось правом на отдых в санатории для УБД в этом году, то оно переносится на следующий. А ещё вместо лечения можно попросить денежный эквивалент услуги.
Как получить путевку по УБД
О порядке обеспечения путевками рассказано на веб-сайте "Дія". Сначала военному или его родственникам надо встать на учет в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения для санаторно-курортного лечения.
Затем нужно получить у семейного врача справку № 070/о, которая подтверждает, что лицо нуждается в санаторном лечении. Потом - обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или - для переселенцев - жительства.
С собой нужно иметь такие документы:
- справку 070;
- копию паспорта и идентификационного кода;
- заявление на выдачу путевки;
- копию удостоверения УБД, военного билета, удостоверения лица с инвалидностью и других бумаг, подтверждающих право на льготу;
- для родственников военнослужащих - документ с подтверждением родственной связи.
Сотрудники проведут консультацию и предоставят перечень заведений, в которых доступен бесплатный отдых для военных. После этого выдается путевка.