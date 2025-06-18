Узнайте, как военным и их членам семьи бесплатно оздоровиться в санаториях.

В Украине действуют льготы для УБД (участников боевых действий), которые предусматривают различные скидки и бесплатные услуги. Одно из них является санаторно-курортное лечение для ветеранов войны и их семей, а также близких погибших защитников. Такие категории могут получить путевку для бесплатного отдыха в санатории.

Кому доступно санаторно-курортное лечение участников боевых действий

Как указано в законодательстве, бесплатный отдых и оздоровление могут получить такие лица:

участники боевых действий - не более 21 дня раз в год;

лица с инвалидностью вследствие войны - раз в год вне очереди;

участники войны и члены семей погибших защитников - до 21 дня раз в 2 года;

лица с инвалидностью с детства - в порядке очереди.

Государство компенсирует не только оздоровление для УБД, но и стоимость проезда до курорта и обратно. Путевки без лечения также выдают сопровождающим лиц с инвалидностью, если последние нуждаются в постоянном уходе.

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Если лицо не воспользовалось правом на отдых в санатории для УБД в этом году, то оно переносится на следующий. А ещё вместо лечения можно попросить денежный эквивалент услуги.

Как получить путевку по УБД

О порядке обеспечения путевками рассказано на веб-сайте "Дія". Сначала военному или его родственникам надо встать на учет в структурном подразделении по вопросам социальной защиты населения для санаторно-курортного лечения.

Затем нужно получить у семейного врача справку № 070/о, которая подтверждает, что лицо нуждается в санаторном лечении. Потом - обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или - для переселенцев - жительства.

С собой нужно иметь такие документы:

справку 070;

копию паспорта и идентификационного кода;

заявление на выдачу путевки;

копию удостоверения УБД, военного билета, удостоверения лица с инвалидностью и других бумаг, подтверждающих право на льготу;

для родственников военнослужащих - документ с подтверждением родственной связи.

Сотрудники проведут консультацию и предоставят перечень заведений, в которых доступен бесплатный отдых для военных. После этого выдается путевка.

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