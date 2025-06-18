В то же время, команда Кодзимы разрослась уже до 200 человек.

Хидео Кодзима похвалил студию разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 - Sandfall Interactive, и назвал их команду идеальной.

На сеансе вопрос-ответ Кодзима рассказал Dexerto, что из-за разросшихся масштабов его игр, Kojima Productions раздулась уже до 200 человек, что ему не сильно нравится. Всё же геймдизайнер предпочитает работать с небольшими командами: "Разработка теперь стала гораздо масштабнее. Это своего рода борьба между тем, насколько эффективно вы можете работать с небольшой командой, но при этом вам нужно сделать проект грандиозным".

В то же время свой дебютный проект Sandfall Interactive создала небольшой кучкой разработчиков примерно в количестве 33 человек и одной собаки. Кодзима отметил, что для него это идеальная команда:

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"У них всего 33 сотрудника и собака. Это мой идеал, когда я создаю что-то вместе с командой".

Хотя, конечно, то, что Expedition 33 сделали всего 33 человека - довольно спорное утверждение. Хоть и в финальных титрах основной костяк разработки составили около 30 человек, многие аспекты игры были отданы на аутсорс.

К примеру, если посчитать всех аниматоров, тестеров и причастных к постановке катсцен с захватом движений, то количество человек в команде пойдёт уже на сотни.

Ранее мы рассказывали, что актёры Expedition 33 приехали на Summer Game Fest в костюмах из игры и ответили на вопросы. Дженнифер Инглиш рассказала, как актёры переживали релиз проекта.

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