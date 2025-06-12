Сейчас у MindsEye 40% положительных отзывов в Steam.

К экшену MindsEye от студии Build a Rocket Boy, которую основал бывший продюсер и идеолог Rockstar Лесли Бензис есть вопросы: с технической точки зрения у игры все довольно плохо, даже на топовых ПК. В плане проработки игрового мира MindsEye тоже проигрывает предыдущим работам продюсера.

Игроки прогулялись по миру MindsEye, а затем сравнили поведение NPC с тем, что было реализовано в GTA: San Andreas – игре, выпущенной Rockstar 21 год назад.

Выводы неутешительные: мир MindsEye ощущается куда менее живым. Персонажи практически не реагируют на выстрелы, не пытаются убегать или спасти других персонажей, а главному герою не так-то просто погибнуть в пламени.

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Кроме того, в MindsEye герой не умеет преодолевать высокие препятствия и не способен воровать машины. Еще в новой игре нет полиции и рукопашного боя.

Тем не менее, есть и плюсы: взрывы автомобилей в MindsEye выглядят куда более зрелищно, чем в GTA: San Andreas. Хотя и здесь не без курьезов – после взрыва персонажи почему-то продолжают сидеть в горящих машинах.

В настоящий момент разработчики MindsEye готовят первый пострелизный патч для исправления критических ошибок. Тем временем онлайн экшена в Steam упал ниже 1000 человек, а геймеры уничтожили игру в обзорах – только 40% отзывов положительные.

Ранее один из директоров студии Build a Rocket Boy Марк Герхард заявил, что все негативные отзывы о MindsEye - проплачены. И даже намекнул, что за этим может стоять Rockstar.

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