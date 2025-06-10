В последнее время Кодзима часто задумывается о смерти и о своём наследии.

Легендарный японский геймдизайнер Хидео Кодзима дал большое интервью журналу GQ, где, помимо прочего, порассуждал о своём наследии после смерти.

Кодзима признался, что из-за тихой и спокойной жизни в Японии он никогда не задумывался, что его время на земле ограничено. Только в 2020 году слёгший от коронавируса 57-летний разработчик впервые подумал о смерти: "Я думал, что никогда не смогу выздороветь. Мне казалось, что я больше никогда не смогу создавать игры".

Именно тогда он записал на флешку идеи будущих игр и передал их своей ассистентке в качестве завещания. Кодзима не видел смысла жить, если бы он не мог продолжать работать: "Я понял, почему люди кончают жизнь самоубийством. Это был конец света".

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Вскоре после этого у него ухудшились проблемы с больным глазом. Из-за этого он не мог смотреть фильмы и следить за ходом разработки Death Stranding 2.

В ходе неудачной операции Кодзиме повредили цилиарную мышцу, отвечающую за фокус и адаптацию глаза к внешним условиям, из-за чего геймдизайнеру приходилось менять по 10 пар очков ежедневно: "Врач все время говорил, что мозг приспособится. Я не был в этом уверен".

Но несмотря на это, разработчик не собирается назначать "следующего Хидео Кодзиму". Он считает, что после его ухода разработчики студии Kojima Productions не должны бездумно копировать его приёмы, максимум вдохновляться прошлыми проектами:

"Я не собираюсь передавать эстафету кому-либо. Я скорее уничтожу эту эстафету. Мне не нужно отдавать звание "Хидео Кодзимы" кому-либо. Если я передам эстафету своим сотрудникам и скажу им делать все так же, как я, компания не будет успешной и разорится".

В качестве примера вдохновения Кодзима приводит разработчиков, которые стали на этот путь благодаря его играм: "Они говорят: "Я стал разработчиком благодаря вашим играм". Но они не получили эстафету от Хидео Кодзимы. Они получили мой маленький огонь. Они не копируют меня. Они не пытаются быть мной. У них есть этот огонь, и они зажигают свой собственный".

Впрочем Кодзима пока не собирается на покой, он легко видит себя в роли геймдизайнера даже в 90 лет. Единственное, он собирается снять фильм после завершение работы над своим новым проектом Physint, потому что позже он будет уже слишком стар для этого.

Ранее Кодзима рассказывал, что уже давно хочет снять фильм, но его отговаривает Гильермо дель Торо. Режиссёр считает, что игры Кодзимы и так уже почти что фильмы.

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