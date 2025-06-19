Эти деревья нужно обрезать летом: основные правила для хорошего урожая

Рассказываем, как правильно обрезать персик, абрикос и яблоню.

Каждый садовод должен знать, как обрезать деревья летом, чтоб оздоровить свой сад. Если не ухаживать за деревьями, то они могут начать болеть и про урожай придется забыть. Сегодня рассмотрим правила обрезки персика, абрикоса и яблони.

Как обрезать абрикос

Делать это лучше всего в июне или июле, чтоб дерево успело восстановиться к осени. Обычно обрезку проводят раз в три года.

В это время нужно срезать больные ветки, а слабые и маленькие - обрезать на треть. Также полностью убираем те, которые переплетаются между собой или растут внутрь кроны.

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Те однолетние побеги, длина которых превышает 30 сантиметров, обрезаем на 15 сантиметров.

Теперь рассмотрим, как правильно обрезать персик.

Как обрезать персик

Летняя обрезка персика не такая распространенная, как весенняя, однако она очень полезна. Ее сроки - со второй половины июня и до середины июля. В это время в плодах формируются косточки.

В первую очередь убираем ослабленные и сухие ветки - они забирают питательные вещества, влагу и могут испортить внешний вид дерева. Не жалеем и те ветви, которые больше не дают плоды. Но их обрезаем выборочно, а не все подряд. Листья очень важны для вегетации и выделяют много кислорода.

Необходимо убрать побеги, рост которых направлен вглубь кроны. Так персик будет получать достаточно солнечного света. Благодаря этому плоды будут сладкими и обретут красивый цвет.

Ветки с плодами также нужно проредить. Больше - не всегда значит лучше. Если персиков будет слишком много, они могут сломать ветки, или же дереву не хватит сил на них всех.

Фактически обрезку летом стоит воспринимать формирующей и профилактической. Если вы хотите получить хороший урожай, важно знать, как правильно обрезать персик, и не пренебрегать этим.

Как обрезать яблоню

Летнюю обрезку можно проводить для профилактики или если забыли это сделать весной. Заниматься формированием кроны важно, чтоб обеспечить доступ воздуха и солнца.

В первую очередь нужно срезать те побеги, которые растут далеко за периметром кроны или углубляются внутрь. Если веток будет слишком много, то возникнет конкуренция между ними за питательные вещества и воду.

Когда молодые побеги забирают у дерева много сил, оно может сбросить часть завязей, лишив вас большого урожая. Поэтому в июле нужно откорректировать крону и убрать волчковые побеги, поросли. В следующем году они не дадут урожай, а сейчас могут ослабить дерево.

В августе обрезку проводят, чтоб улучшить размер и вкус плодов - в это время дерево отдает все силы на урожай и побеги.

Каждому садоводу стоит запомнить эти советы, как обрезать деревья, чтоб сад был красивым и радовал урожаем.

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