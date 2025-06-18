Microsoft анонсировала долговременное сотрудничество с AMD. Компании вместе будут разрабатывать процессоры для следующего поколения консолей Xbox.
Будущие чипы будут строиться на последних достижениях в сфере искусственного интеллекта и графических технологий. Всё, чтобы подарить пользователям максимально качественную картинку и иммерсивный геймплей.
Президент Xbox Сара Бонд подчеркнула, что следующее поколение консолей Xbox не будет привязано к какому-то одному устройству, а предложит много приставок, как стационарных, так и портативных.
Это подтверждает слова издания The Verge, которые ранее сообщали, что Microsoft больше не будет сама делать консоли, а будет отдавать их на аутсорс сторонним компаниям по лицензии. Так что вскоре рынок заполонят консоли Xbox в разную цену и производительность.
Кроме того, Бонд объявила, что Microsoft работает над тем, чтобы Windows стала главной игровой платформой. Что, опять же, перекликается с заявлением The Verge, которые также писали, что следующие Xbox будут работать на Windows.
Ролик завершился словами, что новое поколение Xbox уже воплощается в жизнь, и совсем скоро мы узнаем о нём больше.
Ранее мы рассказывали, что Xbox анонсировал портативную консоль, созданную совместно с ASUS ROG. Консоль будет работать на Windows 11.