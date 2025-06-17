У студии есть целая небольшая команда исследования для этого.

В Game of Thrones: War for Westeros, новой стратегии по "Игре престолов", драконам наконец-то отвели достойное место. Здесь они играют ключевую роль на поле боя, и разработчики делают на них особый акцент.

Руководитель проекта Райан Макмахон рассказал в интервью PC Gamer, что в студии даже есть отдельная команда, занимающаяся исключительно драконами: "Драконы для нас - большой приоритет. У нас есть исследовательский отдел, в котором есть целые проекты, посвящённые исключительно работе над драконами".

Разработчики погружаются не только в механику, но и в лор. Одним из главных вопросов, который они до сих пор обсуждают внутри команды: что вообще происходит, когда дракон умирает? В сериале и книгах на это нет однозначного ответа, поэтому в студии ведут почти философские споры:

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"Драконы - как бомбы. Есть теория, что при падении они взрываются, словно ядерные снаряды. То, как они умирают и как это влияет на всё вокруг, стало для нас отдельной темой исследований".

Макмахон добавляет, что сцены гибели драконов в "Доме дракона" только подогрели интерес, там они часто сопровождаются взрывами, но происходит ли это всегда или только в особых условиях? Что, если игрок сможет использовать смерть дракона как стратегический ход, чтобы нанести урон врагам?

Что касается персонажей, то в игре будут только герои из основной "Игры престолов". Сюжеты из "Дома дракона" или книги Fire & Blood появятся, только если студия получит отдельную лицензию. Но сам Макмахон не исключает, что в будущем проект может расшириться и за рамки оригинального сериала.

Дата выхода Game of Thrones: War for Westeros пока не объявлена, но известно, что игра появится в 2026 году.

Ранее мы рассказывали, что разработчики стратегии по "Игре престолов" показали первые скриншоты игры.

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