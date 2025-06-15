REDengine ограничивал разработчиков в возможностях, говорит Чарльз Трембли.

Недавно CD Projekt RED показала первый геймплей "Ведьмак 4", и главное отличие от прошлой части серии - движок. Новая игра делается на Unreal Engine 5, когда прошлые 2 проекта были разработаны на внутреннем движке REDengine.

В интервью Digital Foundry вице-президент по технологиям CDPR Чарльз Трембли рассказал, что студия хочет делать несколько игр одновременно, а REDengine просто не подходит для такого подхода. По сути, он слишком заточен под один проект и не справляется, когда масштаб выходит за рамки привычного.

Кроме того, команда собирается добавить мультиплеер, а для этого нужен гибкий движок. REDengine, как признались разработчики, просто не рассчитан на многопользовательские системы.

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Переезд на UE5 - не только модное решение, но и стратегический ход. CDPR хвалит систему стриминга ассетов, общее удобство работы и то, как легко масштабировать проекты. Вместе с Epic Games команда даже вносила свои изменения в движок, адаптируя его под нужды "Ведьмака".

Отдельно разработчики подчеркнули: одной из ключевых целей The Witcher 4 станет стабильный геймплей в 60 FPS. Возвращаться к 30 кадрам, как на старых консолях, они не хотят, и сделают всё, чтобы выжать максимум из железа.

Эксперты из того же Digital Foundry уже обсуждают возможный порт на Switch 2. Конечно, придётся пожертвовать картинкой, но порт "Ведьмак 3" на первый Switch тоже в своё время считался нереальным.

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