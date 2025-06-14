По своим характеристикам Core 5 120F напоминает Core i5-12400F, но с улучшенной тактовой частотой.

Intel готовится к выпуску новой линейки процессоров Bartlett Lake для сокета LGA1700. Эти чипсеты будут использовать исключительно производительные P-ядра архитектуры Raptor Cove. Меж тем в сети уже появился промо-материал, посвященный одной из моделей серии – Core 5 120F.

Это будет 6-ядерный процессор на базовой частоте 2,5 ГГц и с бустом до 4,5 ГГц, что делает его почти идентичным с хитовым Core i5-12400F. Объем кэша L3 составляет 18 Мб, TDP – 65 Вт. Поддерживается оперативная память до 192 Гб DDR5-4800.

Intel называет Core 5 120F "идеальным выбором для геймеров" с ограниченным бюджетом. Цена пока неизвестна, но высока вероятность, что процессор будет стоить 175 долларов или даже дешевле.

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В линейке Bartlett Lake также ожидаются более мощные решения серий Core 7 и Core 9. Они смогут предложить до 12 производительных ядер. Несмотря на отсутствие официального релиза, утечка указывает, что Intel уже готова к началу продаж.

В свою очередь AMD представила бюджетный Ryzen 5 5500X3D для тех, кто все еще сидит на AM4. Этот 6-ядерник должен стать отличной основой для игрового ПК среднего уровня.

Свежий опрос Steam показал, что все больше геймеров переходят на "красную" платформу: процессоры AMD сегодня использует больше 40% ПК-геймеров, что является рекордным показателем. Тогда как доля компьютеров на базе Intel опустилась ниже 60%.

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