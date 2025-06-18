Разработчики Hades 2 из Supergiant Games выпустили уже третье крупное обновление для сиквела. В этот раз патчноут получился аж на 5 тысяч слов.
Очевидно, разработчики добавили много нового контента, среди которого переработанное оружие, расширенные диалоги с персонажами, новая музыка и арты. Полный перечень изменений можно почитать в Steam, а тут мы собрали самое главное:
- У оружия теперь есть финальные аспекты, которые открывают особые способности
- Переработанные "Теневые факела". Теперь оружие заточено под быстрый стиль сражений
- Новые диалоги и опциональные события с персонажами. Это позволит построить с ними более тесные отношения
- Новые враги Warden, которых можно встретить в Эребусе и Эфире
- Более десятка новых испытаний
- Новая музыка. В том числе ещё одна песня для группы Сциллы
- Теперь следующая волна врагов в комнате появляется быстрее
- Режим "Обет соперников". Теперь боссы в конце локаций получают особые умения
- Доработанный арт-дизайн и визуальные эффекты вокруг иконок персонажей
- Доработанный портрет Нарцисса
Кроме того, в другом посте в Steam Supergiant объявила, что готовится к выходу из раннего доступа и выходу версии 1.0, первого релизного патча. В полной игре добавят настоящую концовку, которая завершит историю Мелинои, а также достижения.
Ранее мы рассказывали, что разработчики Civilization 7 анонсировали новое крупное обновление с огромными картами.