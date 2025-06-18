Разработчики говорят, что они уже готовятся к выходу из раннего доступа.

Разработчики Hades 2 из Supergiant Games выпустили уже третье крупное обновление для сиквела. В этот раз патчноут получился аж на 5 тысяч слов.

Очевидно, разработчики добавили много нового контента, среди которого переработанное оружие, расширенные диалоги с персонажами, новая музыка и арты. Полный перечень изменений можно почитать в Steam, а тут мы собрали самое главное:

У оружия теперь есть финальные аспекты, которые открывают особые способности

Переработанные "Теневые факела". Теперь оружие заточено под быстрый стиль сражений

Новые диалоги и опциональные события с персонажами. Это позволит построить с ними более тесные отношения

Новые враги Warden, которых можно встретить в Эребусе и Эфире

Более десятка новых испытаний

Новая музыка. В том числе ещё одна песня для группы Сциллы

Теперь следующая волна врагов в комнате появляется быстрее

Режим "Обет соперников". Теперь боссы в конце локаций получают особые умения

Доработанный арт-дизайн и визуальные эффекты вокруг иконок персонажей

Доработанный портрет Нарцисса

Кроме того, в другом посте в Steam Supergiant объявила, что готовится к выходу из раннего доступа и выходу версии 1.0, первого релизного патча. В полной игре добавят настоящую концовку, которая завершит историю Мелинои, а также достижения.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что разработчики Civilization 7 анонсировали новое крупное обновление с огромными картами.

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