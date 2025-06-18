По мнению Алекса Гарланда, Раддан - довольно простой босс.

Режиссёр экранизации Elden Ring Алекс Гарленд доказал, что он очень хорошо знаком с первоисточником.

Как режиссёр рассказал в интервью IGN, сейчас он проходит игру уже в седьмой раз. Ещё в марте Гарленд говорил, что проходит игру в режиме NG+6.

Журналист IGN спросил у Гарленда, есть ли у него боссы, которые вызвали особые трудности, в пример интервьюер привёл Раддана Бича Звёзд. Но режиссёр ответил, что Раддан не вызвал у него особых трудностей, ведь с ним всё решается призывом фантомов.

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Но вот другой легендарный босс из игры, Маления Клинок Микелы, смогла всё таки попить крови у Гарленда. Даже на седьмом прохождении, с прокаченным персонажем и крутым мечом Алекс раз за разом погибал от рук босса.

Тогда режиссёр понял истину, которая у него назревала ещё в Dark Souls: в этих играх ты просто повторяешь действия раз за разом, пока что-то не изменится:

"Эту технику я понял в Dark Souls. В этих играх ты не становишься лучше, а повторяешь судьбу обезьян с пишущими машинками: ты просто продолжаешь это делать, и в какой-то из дней они умирают".

Ранее мы рассказывали, что Джордж Р. Р. Мартин одобрил выбор режиссёра для фильма по Elden Ring. Писатель считает Алекса Гарленда первоклассным специалистом.

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