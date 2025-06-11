Данте Алигьери появился в качестве играбельного персонажа в Fate Grand/Order effect и завоевал сердца фанатов.

Данте Алигьери написал свой великий эпос "Божественная комедия" в начале 14 века, а в последствии произведение стало визитной карточкой итальянской поэзии.

Но в наше время поэма обрела новую волну популярности, теперь среди японской молодёжи, и нет, не из-за своей шедевральности, а потому что разработчики гача-мобилки добавили Данте в качестве играбельного персонажа.

Как сообщает Automaton, крупное японское книжное издательство Kawade Shobo Shinsha внезапно столкнулось с недостачей экземпляров "Божественной комедии". Спрос стал настолько большим, что компания приняла решение переиздать поэму в твёрдой обложке.

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Издательство похвасталось, что продажи эпоса выросли на 130%, по сравнению с прошлым годом. Всему причиной стала успешная мобильная игра Fate Grand/Order effect которая вышла ещё 10 лет назад. В недавнем обновлении разработчики добавили Данте Алигьери в качестве одного из персонажей, и хардкорные фанаты захотели прочитать первоисточник.

Сами Kawade Shobo Shinsha понимают, в чём причина новой популярности "Божественной комедии" и выпустили специальное издание с иллюстрациями из Fate Grand/Order effect.

Ранее бывший глава Playstation рассказал, почему японские игры успешные, и при этом копирование приёмов японцев европейскими разработчиками - не гарантия успеха.

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