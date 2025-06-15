Разработчики поделились первыми скриншотами.

Разработчики Euro Truck Simulator 2 из SCS Software анонсировали, что в игре появятся автобусы. Студия работает над масштабным обновлением Project Coaches, которое позволит сменить фуру на пассажирский транспорт.

Пока апдейт на ранней стадии, над ним трудится отдельная команда. Разработчики уже занялись проектированием автобусных остановок по всей карте, и поделились первыми скриншотами: на них - один из вариантов общественного транспорта и несколько городских локаций, которые появятся в игре.

По словам SCS Software, идею реализовать такую механику они вынашивали давно, но времени и ресурсов хватило только сейчас. Хотя, конечно, моддеры с подобной задумкой давно их обогнали.

Видео дня

Параллельно SCS Software продолжает развивать Euro Truck Simulator 2 в других направлениях: в ближайшем крупном дополнении отправимся в Исландию. На игроков ждёт Хрингвегюр, знаменитое кольцо вокруг острова, главная автомагистраль страны.

Ранее мы рассказывали, что для inZOI выйдет патч с беременностью до брака и подростковыми романами.

Вас также могут заинтересовать новости: