ПК-геймеры любят симуляторы выживания, "рогалики" и сетевые шутеры.

В онлайн-магазине Steam есть рейтинг самых ожидаемых игр, который формируется по количеству добавлений того или иного тайтла в списки желаемого. Традиционно ПК-геймеры любят симуляторы выживания, "рогалики" и онлайн-шутеры.

Вот 10 самым желанных игр по состоянию на июнь 2025 года:

Hollow Knight: Silksong – продолжение уже ставшей культовой "метроидвании" от австралийской студии Team Cherry. Игру анонсировали еще в 2019 году, но теперь точно подтверждено, что она выйдет до зимних праздников.

Видео дня

Deadlock – шутер 6 на 6 с командами героев, борющихся за доминирование на карте. Ждем, потому что это новая игра Valve, создателей CS2 и Dota 2.

Subnautica 2 – продолжение знаменитого подводного выживача. В отличие от первой части, в сиквеле будет ко-оп.

Mecha BREAK – динамичный сетевой шутер от третьего лица, где игроки управляют гигантскими мехами и сражаются в различных режимах.

Light No Fire – новый выживач от авторов No Man's Sky. В нем обещают первый по-настоящему открытый мир размером с Землю.

Borderlands 4 – новая часть популярной серии фантастических лутер-шутеров. Для тех, кто любит безбашенные перестрелки, море лута и черный юмор.

ARC Raiders – f2p экстракшен-шутер от третьего лица с элементами PvPvE, который делают бывшие разработчики Battlefield.

Arena Breakout: Infinite – еще один экстракшн-шутер, но теперь от китайцев. Авторы обещают создать "самый хардкорный милитари-геймплей".

ARK 2 – сиквел игры про выживание в открытом мире, где можно приручать динозавров – с Вином Дизелем в главной роли.

Slay the Spire 2 – cиквел хитового карточного рогалика, на первую часть которого ровняются многие разработчики.

Напомним, 12 июня на ПК состоялся релиз бывшего эксклюзива PlayStation – Stellar Blade. Пиковый онлайн игры за несколько часов перевалил за 100 000 игроков, ПК-версию хвалит подавляющее большинство геймеров.

А меж тем в Epic Games Store бесплатно раздают одну из лучших игр в жанре Tycoon. Бесплатная раздача продлится до вечера 19 июня.

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