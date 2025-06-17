Сейчас Sandfall Interactive исследуют варианты для улучшения игры.

Clair Obscur: Expedition 33, похоже, получит новый контент, пусть и не сразу. Разработчики из Sandfall Interactive поделились в соцсетях планами на будущее и намекнули, что на этом история не закончится.

По их словам, команда исследует широкий спектр возможных улучшений и рассматривает сразу несколько направлений, от новых функций доступности до дополнительного контента. В числе прочих планов - расширение списка локализаций:

"Мы сейчас исследуем широкий спектр улучшений - от функций доступности до нового контента и других элементов, которые мы активно оцениваем. В том числе - расширенные варианты локализации!".

Игроки уже оживились, особенно после слов о новом контенте. Кто-то ждёт полноценное DLC, кто-то надеется хотя бы на новые активности или дополнительную главу. Среди прочего в комментариях чаще всего просят добавить украинский язык.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что разработчики Expedition 33 делали слепой кастинг и не знали, что взяли звезду Baldur's Gate 3. Так в игру попали Бен Старр и Дженнифер Инглиш.

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