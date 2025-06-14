Это просто не вписывается в философию разработчиков.

Один из главных секретов успеха "Ведьмак 3" - продуманные побочные задания, которые порой оказывались не хуже основного сюжета. И, судя по всему, в "Ведьмак 4" их будет не меньше.

Нарративный директор четвёртой части Филипп Вебер рассказал Games Radar, что ещё в самом начале карьеры получил чёткое указание от студии: "Мы не делаем квесты "подай-принеси"".

Побочные задания в The Witcher 3 запомнились игрокам надолго: от коротких ироничных историй до драматичных многоступенчатых арок вроде сюжетной линии Кровавого барона. Бывший коллега Вебера по проекту Павел Саско, который сейчас работает над Cyberpunk 2, говорил, что целью было добиться ощущения "как будто читаешь хорошую книгу".

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Судя по словам Вебера, такой подход никуда не делся, а производительности сценаристов CD Projekt RED можно только позавидовать:

"Каждый дизайнер писал в десять раз больше идей, чем в итоге попадало в игру. Нам приходилось много фильтровать, чтобы выбрать действительно стоящее".

Ранее Филипп Вебер рассказал, что разработка "Ведьмак 4" такая же беспорядочная, как и во времена создания "Ведьмак 3". Разработчики работают над игрой вне зависимости от своих позиций в команде.

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