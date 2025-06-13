Подобрали разные подарки, которые можно вручить папе в его праздник.

15 июня украинцы вместе со всем миром отпразднуют День отца. Уже сейчас стоит задуматься, что подарить папе по этому случаю.

Мы собрали разные варианты, которые подойдут в зависимости от бюджета.

Что можно подарить папе

Вне зависимости от возраста любимого родителя покупка качественного кошелька является отличной идеей. Можно купить более простой аксессуар или кожаный с личной гравировкой.

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Если папа любит слушать музыку, смотреть видео в телефоне или разговаривать в дороге, можно порадовать его беспроводными наушниками. Сейчас даже у бюджетных гаджетов вполне приличное звучание.

Часы во все времена считались хорошим презентом. Это может быть классический вариант или более современный - ориентироваться стоит под вкус близкого человека.

Жителям частных домов понравятся предметы для гриля. Можно купить щипцы, решетку или полноценный большой набор с шампурами в кейсе. Если бюджет ограниченный, то подойдут ароматные специи.

Практичным подарком станет триммер или электробритва. Она подойдет папам, которые регулярно бреются или ходят с бородой. Однако качественные модели могут обойтись дорого.

Любителям кофе и чая стоит присмотреть термочашку или маленький термос, в который можно налить любимый напиток и наслаждаться им без потери температуры. Важно помнить, что и холодные напитки летом такой сосуд будет хорошо хранить.

Качественный ремень никогда не будет лишним в гардеробе. Однако стоит учитывать, носит ли папа этот аксессуар или предпочитает обходиться без него. Как и в случае с кошельком, можно приобрести изделие на заказ с гравировкой.

Активный папа оценит абонемент в спортзал или пробные занятия в какие-то секции. Можно взять поездку на лошадях, картинг или даже уроки на барабанах.

Если хочется подарить что-то недорогое, то замечательно подойдет книга или настольная игра для всей семьи. Другим вариантом может стать красивый ежедневник.

Набор для инструментов или какой-то электрический прибор для домашних дел редко когда бывает лишним. Важно заранее узнать, может чего-то не хватает или уже пора заменить на более новую модель.

Хорошим подарком может быть рюкзак, кожаная сумка через плечо или с ручкой, в которую папа положит кошелек, ключи от машины, очки и отправится по своим делам. Такой аксессуар легко подобрать под свой бюджет.

Милым презентом является элемент одежды. Можно подарить красивую рубашку или футболку с принтом. В некоторых магазинах даже могут напечатать фото на одежде или надпись.

Что подарить отцу - это сложный вопрос, но самое главное - выбрать с любовью. Папа порадуется даже незначительной мелочи.

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