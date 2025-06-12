Рассказываем, как можно интересно приготовить кабачки с соусом и панировкой.

Летом начинается сезон жареных кабачков, свежих салатов и всех видов рагу. Сегодня разберемся, как вкусно пожарить кабачки на сковороде разными способами.

Как пожарить кабачки без муки

Для начала рассмотрим, как пожарить кабачки на сковороде самым простым способом. Для него нужно взять:

два средних кабачка;

два-три зубчика чеснока;

оливковое масло;

соль и перец;

чайную ложку итальянских трав.

Кабачки нарезаем на кружочки, толщиной по полсантиметра. На оливковом масле слегка обжариваем измельченный чеснок, а затем сверху выкладываем слой кабачков. Приправляем их специями и готовим с двух сторон до золотистого цвета.

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Как пожарить кабачки с чесноком

Обычно для этого блюда кабачки обжаривают, а выдавленный чеснок используют для смазывания. Этот вариант всем знаком, а потому рассмотрим более интересный способ. Для него берем:

семь зубчиков чеснока;

пять столовых ложек майонеза;

две столовые ложки муки;

один кабачок;

растительное масло.

Кабачок нарезаем, подсаливаем и обваливаем в муке. Затем надо разогреть масло на сковороде и пожарить кабачки на среднем огне до румяности.

В это время измельчаем чеснок, смешиваем его с майонезом. По желанию можно добавить какие-то специи, свежую зелень.

Кружочки кабачка, когда они остынут, смазываем соусом и подаем.

Как пожарить кабачки в кляре с сыром

Это очень вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет любителям сыра. Для приготовления нужно взять:

два кабачка;

50 граммов твердого сыра;

150 граммов панировки;

два яйца;

60 граммов муки;

две столовые ложки растительного масла.

Подготавливаем продукты: кабачки нарезаем, сыр натираем на мелкой терке и смешиваем с панировкой, а яйца взбиваем.

Переходим к готовке. Кружочки обмакиваем в муку, окунаем в яичную жидкость и затем - в панировку. Обжариваем по полторы минуты до румяности.

Эти три способа, как пожарить кабачки кружочками, помогут разнообразить свое летнее меню, а также порадовать себя и своих близких.

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