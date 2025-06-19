Важно также знать, какие иконы ни в коем случае нельзя брать домой.

Дом считается самым безопасным местом для каждого человека, настоящей крепостью. Однако не только замки и сигнализация могут дать то самое ощущение защиты - не стоит недооценивать силу веры.

Священник ПЦУ, религиозный обозреватель, богослов Иван Петрущак рассказал УНИАН, какие иконы обязательно должны быть в доме.

Какие иконы нужно иметь в доме

Для начала священник объяснил, какие иконы за что отвечают. По его словам, центр православной веры - это фигура Иисуса Христа, и высоко почитается Богородица, поэтому эти иконы нужно держать дома. При этом просто поставить иконы дома недостаточно.

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"Иконы будут защищать дом и людей, которые в нем живут, если люди с верой будут обращаться к ним, будут молиться Иисусу Христу или Богородице", - подчеркнул священник Иван.

Он добавил, что также дома можно поставить иконы святых, которые являются вашими покровителями или покровителями территории, на которой вы живете.

Какие иконы нельзя держать дома

Разобравшись, какие иконы должны быть в доме, важно запомнить, каких стоит избегать.

По словам богослова, нельзя держать дома еретические иконы, которые церковь не благословляет.

"Если видите какую-то необычную, нетипичную икону, нужно всегда обращаться к священнику с вопросом: "Канонична ли она, правильная ли?". Искаженные или еретические иконы держать дома нельзя. Еще нельзя дома держать очень сильно поврежденные иконы, которые потеряли свой внешний вид", - советует он.

Иерей ПЦУ объяснил, что такие иконы можно отдать на реставрацию или передать в храм, чтобы их судьбу решил священник. Если икона не подлежит восстановлению, ее нельзя выбрасывать на помойку - это грех. Такую икону можно сжечь, а затем закопать пепел там, где по нему никто не будет ходить.

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