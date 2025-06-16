Обновление Vibrant Visuals выйдет 17 июня.

17 июня в Minecraft выйдет Vibrant Visuals, масштабное обновление, которое заметно преобразит игру внешне.

Mojang показала обновлённую графику в сравнительном ролике: теперь в игре есть подвижные тени от солнца, выразительный туман, сияющая вода и переработанная система освещения.

Главное, что всё это не превращает Minecraft в другую игру. Новые эффекты нарочито пикселизировали, чтобы они выглядели естественно для кубического мира. Как говорит разработчик Эй Джей Фэйрфилд, перед нами всё тот же Minecraft:

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"Мы не хотели отбирать у Minecraft его узнаваемость. Всё, что мы добавили, должно было восприниматься естественно - как будто оно всегда было в игре".

Обновление добавит свыше 3 тысяч новых текстур, включая материалы с визуальной "глубиной": теперь по внешнему виду можно определить, насколько блок блестит, шершавый он или металлический.

Ранее мы рассказывали, что игрок в Minecraft построил компьютер, который запускает игру про Марио. На разработку проекта у него ушло около 2 месяцев.

Кроме того, недавно музыка из Minecraft вошла в Библиотеку Конгресса США. Записи включили в Национальный реестр звукозаписей.

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