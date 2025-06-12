Над проектом якобы работает студия Fool's Theory, ответственная за ремейк первого "Ведьмака".

Для "Ведьмака 3: Дикая Охота" планируется еще одно сюжетное дополнение, утверждают польские журналисты и подкастеры с YouTube-канала Remigiusz Maciaszek. Информацию подтвердили "несколько независимых источников".

По слухам, его разрабатывает студия Fool’s Theory. Эта команда, состоящая из ветеранов CD Projekt также работает над ремейком оригинального "Ведьмака" на движке Unreal Engine 5. Официально CDPR информацию о создании нового дополнения для "Ведьмака 3" не подтверждала.

Исходя из слов польских блогеров, нас ждет небольшое дополнение, которое, вероятно, выступит мостиком для грядущей четвертой части. Ждать крупного расширения уровня "Каменные сердца" или "Кровь и вино" не стоит.

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Других данных вроде продолжительности или будет ли DLC бесплатным у блогеров нет, но они говорят, что релиз состоится не раньше 2026 года. Сначала по плану должно выйти обновление с поддержкой кроссплатформенных модов.

Несмотря на то что с момента релиза The Witcher 3 прошло уже более десяти лет, выпуск нового контента выглядит вполне логичным шагом для CD Projekt. В мае этого года издательство отчиталась о 60 млн проданных копий игры и любое дополнение к ней потенциально может привлечь внушительную аудиторию.

Сейчас CD Projekt RED активно работает над "Ведьмаком 4". Разработчики обещают сделать игру масштабнее, чем Cyberpunk 2077 и "Ведьмак 3". Ее выход ожидается не раньше 2027 года, а пока можно посмотреть первый геймплей.

"Ведьмак 3" в этом году отмечает десятилетие с момента выхода. В честь годовщины CD Projekt RED опубликовала праздничный трейлер и вспоминает забавные истории о разработке игры и ее ранних версиях. Так, к примеру, мы узнали, что из игры вырезали квест, где Геральт становился участником Дикой Охоты.

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