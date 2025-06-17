Если ловить рыбу в неположенное время, можно получить тысячи гривень штрафа.

Рыбалка достаточно популярное хобби в Украине, а для кого-то она является источником заработка. Однако важно знать, когда действуют на нее запреты, иначе можно получить значительные штрафы за рыбу.

Сегодня рассмотрим, какие есть ограничения в Украине и что стоит запомнить рыбаку.

Штрафы за рыбу 2025 - когда действует запрет

Самым важным временем является период нереста. На реках и притоках он длится с начала апреля и до конца мая, а вот в заливах, озерах и водохранилищах - аж до 19 июня.

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Раков нельзя ловить до 30 июня. За каждого выловленного будут штрафовать по 3 332 гривни. Однако даже в разрешенный период в день можно наловить до 30 штук, в ином случае последует наказание.

Существуют нормы, сколько рыбы могут ловить рыбаки-любители в сутки. На одного человека разрешено до трех килограммов одного вида. Такое ограничение связано с необходимостью защитить экосистему водоемов.

Отдельные правила действуют касательно трофейной рыбы. В Украине разрешено ловить одну такую, но ее длина должна составлять более 60-80 сантиметров.

В период нереста во время рыбалки можно пользоваться одной удочкой с двумя крючками или спиннингом с одной приманкой. При этом находиться нужно обязательно на берегу.

Штрафы за рыбу в это время небольшие - до 680 гривень, а вот компенсация за улов может "влететь в копеечку". Придется заплатить:

5117 гривень за одного сома;

3587 гривень за судака;

3706 гривень за карпа;

3162 гривни за окуня;

3638 гривень за белого амура или толстолобика;

1581 гривню за карася, синца, рыбца.

Есть виды рыб, на которые ограничений нет, а потому любителям рыбалки стоит их запомнить. В список входят: синька, тюлька, ротан и окунь.

Кроме того, у каждого вида рыбы есть свой необходимый "минимальный размер". В улове может быть до 10% экземпляров, которые не дотягивают до этих параметров. Это нужно, чтоб защитить молодую рыбу и способствовать естественному воспроизводству.

Следующий запрет заработает во время зимовки рыбы. Он стартует примерно в ноябре и будет длиться до нереста. Точную дату каждый год устанавливает государство.

При этом щуку нельзя ловить с 15 февраля до конца марта. Нарушение обойдется в 3 468 гривень за одну рыбу.

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