Стало известно о смерти британской актрисы родом из Малайзии Пик Сен Лим. Многим она запомнилась как голос рассказчицы из серии Dark Souls, но она также играла в кино и театре. Пик Сен Лим было 80 лет.

О смерти актрисы сообщило издание Malay Mail, причина кончины не объявляется.

Пик Сен Лим родилась в малайзийском штате Пинанг в 1944 году. В 1961-м она перебралась в Великобританию, чтобы исполнить мечту об актёрской карьере, хоть её родители были против этого.

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После Пик Сен Лим снималась во множесте фильмов и сериалов: "Доктор Кто", "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка", "Вампирская академия", а её последней ролью стало появление в телесериале "Невероятные" от Джосса Уидона, режиссёра "Мстителей".

Коллега Пик Сен Лим по площадке актёр Дэниел Йорк Лох описывает актрису как доброго и жизнерадостного человека с природным чувством юмора:

"Веселая, полная любви, смеха и озорства, она была очень интересной компанией, а ее талант к комедии был настолько велик, что с ней всегда чувствовалось себя в безопасности перед публикой, ее абсолютно уникальный голос и живая энергия увлекали всех нас за собой".

Хоть вся её роль в Dark Souls не занимает больше 10 минут за все 3 игры, именно её голос стал культовым в фанатском сообществе.

Ранее мы рассказывали, что актёр, сыгравший в Red Dead Redemption и Cyberpunk 2077, был убит в США. Муж Джонатана Джосса утверждает, что это было убийство на почве гомофобии.

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