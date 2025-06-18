Эксперт объяснила, в каких случаях государство не будет брать ни копейки с продажи земли.

Украинцы, которые планируют продать земельный участок, могут столкнуться с налоговыми обязательствами, которые в отдельных случаях составляют почти четверть от стоимости.

Аудитор, судебный эксперт и оценщик Ирина Зубрицкая рассказала УНИАН, какие налоги при продаже дома и земли, от чего зависит их сумма, возможно ли уменьшить оценочную стоимость участка для уменьшения налогов, а также, какие еще расходы ложатся на плечи продавца при продаже.

Налоги при продаже дома и земли в Украине - когда можно не платить

Для начала мы узнали про налоги при продаже земельного участка физическим лицом.

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По словам адвоката, если это первая продажа за год и этот участок не превышает "норму безвозмездной передачи" (определенную статьей 121 Земельного кодекса Украины), налог платить не нужно. Речь идет, в частности, о таких типах земельных участков:

для ведения личного хозяйства - не более 2 гектаров;

для ведения садоводства - не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах - не более 0,25 гектара, в поселках - не более 0,15 гектара, в городах - не более 0,10 гектара;

для дачного строительства (индивидуального) - не более 0,10 гектара;

для строительства гаражей (индивидуальных) - не более 0,01 гектара.

Но есть важные условия. По словам адвоката, необходимо, чтобы участок находился в собственности лица более трех лет или был получен по наследству.

То есть, если, например, у человека есть приусадебный участок в городе до 0,10 га или сельскохозяйственный - до 2 га, и он его продает впервые за год, то тогда эта продажа не облагается налогом.

В других случаях лицу придется уплатить определенный размер налогов.

Сколько придется заплатить государству

Ирина Зубрицкая добавляет, что за вторую продажу земли в течение одного года (если участок не превышает приведенные выше размеры) придется заплатить суммарно 10% от стоимости: 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

Следующие продажи в течение одного года, если это унаследованный объект, облагаются налогом аналогичным образом - 5% НДФЛ и 5% военный сбор. Но если земельный участок был приобретен иным образом (например, куплен), тогда при продаже уплачивается 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка в таком случае составит 23%.

Если же земельный участок превышает нормативные размеры, действуют другие ставки налогообложения.

При первой продаже за год: 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Вторая и последующие продажи за год (если это унаследованный объект) - так же, 5% НДФЛ и 5% военного сбора. Но если объект был куплен - 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора.

"Доход может быть уменьшен на сумму документально подтвержденных расходов на приобретение такого объекта путем подачи Декларации о доходах физического лица", - отмечает Зубрицкая.

По ее словам, если лицо продает земельный участок без построек, налогооблагаемый доход в ряде случаев можно уменьшить на расходы на его приобретение. К таким расходам относятся:

средства за ценные бумаги или имущественные права, если участок получен в обмен на них;

расходы, понесенные на приобретение земельного участка по договорам купли-продажи или мены (обмена), включая стоимость имущества, переданного в качестве компенсации;

регистрационные сборы, пошлины и другие платежи, связанные с оформлением прав на землю;

задекларированную стоимость, если участок был внесен в единовременную добровольную декларацию.

Эти расходы помогут уменьшить сумму, с которой уплачивается налог.

Дополнительные расходы

Кроме налоговой нагрузки, при продаже земли на продавца будут ложиться другие расходы. В частности, необходимо заплатить за оценку земли, проведение которой необходимо для расчета налогов.

Кроме того, необходимо оплатить нотариальные услуги, а также пошлину за нотариальное удостоверение договора, которая составляет 1%. В то же время, адвокат отмечает, что госпошлина при продаже земельного участка уплачивается только если продавец и покупатель не являются близкими родственниками.

Другая статья расходов - административный сбор за регистрацию прав в Госреестре.

Налоги при продаже земли

Ирина Зубрицкая добавляет, что перед продажей земельного участка обязательно необходимо провести оценку стоимости объекта.

"При продаже земельного участка налоги рассчитываются исходя из оценочной стоимости, которая определяется с помощью Единой базы данных отчетов об оценке. Эта база автоматически формирует электронную справку об оценочной стоимости объекта недвижимости (е-Справка), которая действует в течение 30 календарных дней со дня ее формирования", - говорит Зубрицкая.

Если человек не согласен с результатами автоматической оценки, он имеет право обратиться к сертифицированному оценщику. Это может уменьшить оценочную стоимость участка и, как следствие, уменьшить налоговую нагрузку при продаже. Оценщик составляет отчет об оценке имущества, который регистрируется в Единой базе. Такой отчет действует в течение 6 месяцев с даты оценки.

Однако, по словам Зубрицкой, если стоимость, определенная оценщиком, отличается более чем на 20% от оценочной стоимости, определенной модулем, система может отказать в регистрации отчета. В таком случае оценщик имеет право подать отчет на рецензирование в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). В случае положительной рецензии отчет регистрируется в Единой базе.

В то же время, по словам адвоката, стоит учитывать, что процесс проведения экспертной денежной оценки сертифицированным оценщиком может быть сложным и требовать дополнительных затрат и времени.

Понимая, какой налог при продаже части земельного участка или целиком, можно избежать ненужных проблем.

справка Зубрицкая Ирина Сертифицированный аудитор, судебный эксперт Ирина Зубрицкая квалифицированный судебный эксперт экономист и оценщик, сертифицированный аудитор (Номер регистрации 100454 в Реестре аудиторов Аудиторской палаты Украины). Общий стаж работы по специальности на должностях бухгалтера, аудитора, финансовый директора и эксперта с 1993 года. Автор многих статей в специализированных изданиях. Лектор профессиональных семинаров с 2000 года.

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