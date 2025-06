Игра вышла ещё в 2021 году, но эту пасхалку так никто и не нашёл.

Ratchet & Clank: Rift Apart вышла ещё в 2021 году, но некоторые секреты игры всё ещё оставались нетронутыми. На днях старший геймдизайнер Insomniac Games Грант Паркер внезапно признался, что всё это время в игре пряталась мини-игра, которую никто так и не нашёл.

На стриме на Twitch Паркер рассказал, как активировать секрет, речь о мини-игре с механическим быком, спрятанной в баре Зурки. И хотя звучит это как очередная шутка разработчика, последовательность действий вполне реальна, хоть и случайно такую штуку найти невозможно:

Подойдите ко входу в бар Зурки;

Найдите рядом две таблички с запретом на вход с оружием;

Выстрелите в левую табличку 5 раз;

Затем в правую 4 раза;

И снова в левую ещё 13 раз.

Никакого звука или подсказки при этом не будет, всё происходит абсолютно незаметно. Но если после этого подойти к быку внутри бара, появится новая опция: "Удерживайте L2, чтобы сесть на механического быка".

Паркер назвал эту мини-игру суперсырой и признался, что оставил её просто ради веселья, без намерения делать полноценный режим.

Ранее мы рассказывали, что разработчики The Last of Us показали пасхалку, о которой не знал ни один игрок. Naughty Dog показала секретную комбинацию, спрятанную в игре.

